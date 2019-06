Jeden z kierowców Mercedesa stanął na najwyższym stopniu podium w dwóch ostatnich wyścigach poprzedniego sezonu oraz w każdym z dotychczasowych ośmiu w 2019 roku. W sześciu z nich Hamilton i Bottas zajęli pierwsze dwie lokaty. Dominacja niemieckiego teamu, mistrza świata konstruktorów nieprzerwanie od 2014 roku, w tym sezonie wciąż nie podlega więc dyskusji.

W klasyfikacji generalnej broniący tytułu Brytyjczyk ma 187 punktów, jego kolega z teamu - 151, a trzeci Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari zgromadził 111. Włoski zespół nie może znaleźć sposobu na niemieckiego rywala.

"Cały czas staramy się coraz lepiej poznać nasz bolid, mamy parę pomysłów. Widzieliśmy przewagę Mercedesa nad nami lub odwrotnie na różnych torach, a najbliższe wyścigi mogą bardziej odpowiadać naszemu zespołowi" - powiedział szef Ferrari Mattia Binotto, cytowany na oficjalnej stronie internetowej F1.

"Tak czy inaczej, musimy cały czas rozwijać nasz pojazd. Jeszcze kilka rund i powinniśmy mieć samochód, który rozwiąże przynajmniej część naszych problemów" - dodał.

Na końcu klasyfikacji konstruktorów wciąż z zerowym dorobkiem jest Williams, którego kierowcami są Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell. Zawodnicy zwykle walczą między sobą o przedostatnią lokatę i nic nie wskazuje na to, że na torze w Spielbergu ta sytuacja się zmieni.

"Lubię ścigać się w Austrii. To krótki tor, który wygląda na łatwy, ale wcale taki nie jest. Rywalizacja w dwóch tygodniach z rzędu to intensywny czas dla teamów, ale jesteśmy na to przygotowani - w zeszłym roku runda w Austrii była drugą z trzech w kolejnych tygodniach. Dobrze się tu jeździ, szczególnie dzięki zieleni wokół toru" - powiedział polski kierowca, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Williamsa.

Tradycyjnie w piątek odbędą się dwa treningi, a w sobotę - trzeci trening i kwalifikacje. Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 15.10.

Klasyfikacja generalna kierowców (po 8 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 187 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 151

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 111

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 100

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 87

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 36

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 26

8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 17

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14

...

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0