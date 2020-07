W trzeciej gonitwie as Sparty Tai Woffinden z pierwszego łuku wyszedł na czwartej pozycji i systematycznie przedzierał się do przodu. Na ostatnim wirażu zaatakował prowadzącego Martina Vaculika i wygrał. Wrocławianie zwyciężyli 4:2 i w całym meczu wyszli na prowadzenie 10:8. Okazało się, że było to pierwsze i ostatnie prowadzenie Sparty.

Reklama

Chwilę później na torze pojawił się Chris Holder, który w minionym tygodniu został wypożyczony do Betardu z Apatora Toruń i jedzie w ekstralidze na zasadzie gościa. Australijczyk już w pierwszym starcie pokazał, że może być mocnym punktem ekipy z Dolnego Śląska, bo przywiózł dwa punkty. W kolejnym starcie pojechał jeszcze lepiej, bo wygrał, Maciej Janowski był wtedy drugi i gospodarze zmniejszyli straty w całym meczu do dwóch oczek (20:22).

Ekipa z Zielonej Góry radziła sobie bowiem bardzo dobrze na Stadionie Olimpijskim i po sześciu biegach prowadziła 21:15. Poza Vaculikiem doskonale jeździł weteran Piotr Protasiewicz oraz Patryk Dudek, który po słabym początku się przebudził i w końcówce meczu spisywał się rewelacyjnie.

Wrocławianie od biegu piątego musieli gonić rywali i przed wyścigami nominowanymi doprowadzili do remisu 39:39. Pierwszy wyścig nominowany nic nie rozstrzygnął, bo był remis. Ostatni wyścig był doskonałym podsumowaniem meczu. Vaculik z Woffindenem stoczyli fenomenalny pojedynek. Słowak musiał odpierać ataki Brytyjczyka przez cztery okrążenia. Na ostatnim łuku Tai wyszedł na prowadzenie, ale zawodnik gości zaraz przeprowadził kontratak i zwyciężył. Bieg zakończył się remisem i całe spotkanie również 45:45.

Betard Sparta Wrocław - RM Solar Falubaz Zielona Góra 45:45

Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 13 (3,2,3,3,2), Maciej Janowski 9 (3,2,2,1,1), Chris Holder 8 (2,3,1,1,1), Gleb Czugunow 8 (1,0,3,2,2), Maksym Drabik 4 (0,1,2,1), Michał Curzytek 2 (2,0, 0), Max Fricke 1 (1,0,0,-,-)

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Martin Vaculik 11 (2,3,u,3,3), Piotr Protasiewicz 9 (3,2,2,2,0), Patryk Dudek 9 (0,1,3,2,3), Antonio Lindbaeck 6 (2,1,3,0), Michael Jepsen Jensen 5 (1,3,1,0,0), Norbert Krakowiak 5 (3,1,1), Mateusz Tonder 0 (0,0,-), Damian Pawliczek 0 (0)

Najlepszy czas: Tai Woffinden (63,08) w biegu 13

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa)

Widzów: około 3 tys