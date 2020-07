Umowa Russella obowiązuje właśnie do 2021 roku, ale od jakiegoś czasu w mediach spekulowano, że może on - jako junior Mercedesa - trafić do tej ekipy już po zakończeniu obecnego sezonu, w miejsce Valtteriego Bottasa. Fin po dwóch rundach mistrzostw świata pozostaje liderem klasyfikacji generalnej i według prasy niemiecki team zaproponował mu już przedłużenie kontraktu.

"Zostaję w Williamsie na 2021 rok. Słyszycie o tym jako pierwsi. Nie jestem wcale rozczarowany sprawą Mercedesa. Nie mogli nic więcej zrobić. Claire (Williams - PAP) była bardzo pewna co do swojej decyzji i nie chciała lub nie była gotowa, by mnie puścić. Mam obowiązujący kontrakt z Williamsem i muszę uszanować tę decyzję" - zaznaczył 22-letni Brytyjczyk podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Węgier.

Później Williams potwierdził na Twitterze, że w przyszłym sezonie w jego barwach w dalszym ciągu będzie jeździć zarówno Russell, jak i Latifi.