Grudziądzanie rywalizację z RM Solar Falubazem Zielona Góra, który przyjechał w swoim najsilniejszym składzie, rozpoczęli od podwójnej wygranej 5:1. Para Nicki Pedersen i Kenneth Bjerre nie dała szans Antonio Lindbaeckowi i Martinowi Vaculikowi. Wynik jednak szybko się wyrównał, gdyż chwilę później, w biegu juniorów, to goście byli najlepsi. Norbert Krakowiak i Damian Pawliczak daleko w tyle zostawili za sobą parę Marcin Turowski i Damian Lotarski. Świetnie niedzielną rywalizację rozpoczął przy ul. Hallera 4 wspomniany Buczkowski. Po niesamowicie zaciętej walce z Piotrem Protasiewiczem, to właśnie on rozpoczął zawody od wygranej. Pierwsza seria startów zakończyła się remisem 12:12, co zapowiadało spore emocje na grudziądzkim torze.

Sześć kolejnych wyścigów przyniosło aż cztery remisy 3:3 i tyko, lub aż dwie, wygrane gości 4:2. To pozwoliło po 10 biegach objąć czteropunktowe prowadzenie RM Solar Falubazowi 32:28. Świetnie na grudziądzkim torze radził sobie Patryk Dudek, cenne trzy punkty w swoim drugim starcie dorzucił do wyniku zespołu Lindbaeck, który jeszcze rok temu startował w barwach GKM. To właśnie z nim walkę o jeden punkt przegrał w dziewiątej odsłonie Buczkowski. Sędzia spotkania Michał Sasień musiał kilkukrotnie obejrzeć telewizyjną powtórkę, by zdecydować, który z żużlowców był minimalnie szybszy na mecie.

Sporo działo się w ostatniej, przed biegami nominowanymi serii. Zaczęło się od wygranej 4:2 żużlowców spod znaku „Myszki Miki”, co dało im sześć punktów przewagi, a grudziądzanom szansę na rezerwę taktyczną. Trener „Gołębi” zastosował ją w 13 odsłonie spotkania. Najlepsi wśród grudziądzan Łaguta i Pedersen trafili jednak na niemal bezbłędnego tego dnia Dudka, który przywożąc remis 3:3, zapewnił Falubazowi punkt bonusowy. Sprawą otwartą pozostawał jeszcze wynik spotkania, choć by wygrać, grudziądzanie musieli zwyciężyć w ostatnich dwóch biegach po 5:1.

Tak się jednak nie stało i ostatecznie Zielonogórzanie wywieźli z Grudziądza komplet 3 punktów, pokonując GKM 47:43. W ekipie gospodarzy ponownie zabrakło punktów juniorów. W tej formacji gospodarze zapisali na swoje konto zaledwie jeden punkt, goście aż dziewięć.

MrGarden GKM Grudziądz – RM Solar Falubaz Zielona Góra 43:47

Pierwszy mecz 48:42 dla Falubazu, który zdobył punkt bonusowy

MrGarden GKM Grudziądz: Artiom Łaguta 14 (3,2,3,2,3,1), Nicki Pedersen 13 (3,2,3,2,1,2), Kenneth Bjerre 10 (2,2,2,3,1), Krzysztof Buczkowski 4 (3,1,0,-), Tobiasz Musielak 1 (0,1,0,-,-), Marcin Turowski 1 (1,0,0), Damian Lotarski 0 (0,0,0), Roman Lachbaum 0 (0)

RM Solar Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 14 (2,3,3,3,3), Piotr Protasiewicz 8 (1,0,2,3,2), Antonio Lindbaeck 6 (1,3,1,1,0), Martin Vaculik 6 (1,1,2,2,0), Norbert Krakowiak 5 (2,2,1), Michael Jepsen Jensen 4 (0,3,1,0), Damian Pawliczak 4 (3,0,1)

Najlepszy czas dnia: Artiom Łaguta - 65.89 s.

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Wyniki meczów 10. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2020-08-14:

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40

Moje Bermudy Stal Gorzów - PGG ROW Rybnik 52:38

2020-08-16:

Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa 45:45

MrGarden GKM Grudziądz - RM Solar Falubaz Zielona Góra 43:47

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Fogo Unia Leszno 10 8 0 2 494-406 19 +88

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 10 7 1 2 473-426 17 +47

3. Motor Lublin 10 6 0 4 471-429 13 +42

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 10 4 2 4 472-428 13 +44

5. Betard Sparta Wrocław 9 4 2 3 420-390 11 +30

6. MrGarden GKM Grudziądz 10 3 1 6 416-448 8 -32

7. Moje Bermudy Stal Gorzów 9 3 0 6 370-404 7 -34

8. PGG ROW Rybnik 10 1 0 9 357-542 2 -185

Mecze w następnej kolejce

2020-08-21:

Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz (18.00)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów (20.30)

2020-08-23:

PGG ROW Rybnik - Motor Lublin (16.30)

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław (19.15)