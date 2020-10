Być może w Rally Monza, który ostatnio został włączony do tegorocznego kalendarza rajdowych mistrzostw świata, wystartuje także Robert Kubica - sugeruje jeden z francuskich portali internetowych. Monza Show to impreza, która tradycyjnie kończy sezon motorowy we Włoszech.

WRC ACI Rally Monza 2020 w nowej formule ma się odbyć w dniach 4-6 grudnia na znanym torze wyścigowym. Zazwyczaj brali w niej udział zawodnicy wielu dyscyplin motorowych, w tym roku ma być dodatkowo rundą mistrzostw świata WRC. W ten sposób sezon WRC zostanie przedłużony, gdyż pierwotnie miał go zakończyć pod koniec listopada Rajd Ypres w Belgii. Reklama Na taki pomysł wpadli przedstawiciele Automobile Club d'Italia, którzy już przygotowali trasę. Pierwszego dnia załogi wyjadą na klasyczne odcinki specjalne wytyczone w Lombardii w rejonie jeziora Como, drugiego trasy będą usytuowane bezpośrednio na torze. Robert Kubica 12. wyścigu serii DTM na belgijskim torze Zolder Zobacz również Plotka głosi, że obok całej światowej czołówki WRC, startem na Monzie zainteresowanych jest kilku znanych kierowców wyścigowych wśród nich Kubica i motocyklista Valentino Rossi. Sprawdzić na torze nie będą mogli się natomiast aktualni zawodnicy Formuły 1, gdyż w tym samym terminie zaplanowana jest runda tego cyklu - Grand Prix Sakhir. Sam Rossi już potwierdził, że jest zainteresowany tym startem, choć komplikuje on trochę jego wcześniejsze plany. "Monzy nie miałem w kalendarzu, w tym czasie miałem się ścigać w Abu Zabi. Ale impreza zapowiada się bardzo ciekawe, zobaczymy" - powiedział Włoch, który już siedem razy był najlepszy w Monza Show. Kubica na razie nie potwierdził oficjalnie sugestii portalu, Polak aktualnie startuje w serii wyścigowej DTM. Według nieoficjalnych informacji zarówno Rossi jak i Kubica sygnał o możliwości startu otrzymali od teamu M-Sport. Ideę zorganizowania ostatniej rundy mistrzostw świata WRC na torze Monza chwali sześciokrotny rajdowy mistrz świata Francuz Sebastien Ogier. "To wspaniała wiadomość, z powodu pandemii koronawirusa mamy krótki sezon, dlatego każdy rajd jest mile widziany. Monza to kultowe miejsce dla sportów motorowych. Odcinki w okolicach Como zapowiadają się ciekawie, choć jakie będą rzeczywiście, trudno przewidzieć" - powiedział Ogier. W rajdowych MŚ dotychczas rozegrano sześć rund. Siódmą, ostatnią miał być Ypres Rally. Po sześciu liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który o 14 pkt wyprzedza Ogiera (obaj Toyota Yaris WRC). Na trzeciej pozycji ze stratą 24 pkt do lidera jest Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC). Obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC) traci do lidera 28 pkt.