Stroll to pierwszy Kanadyjczyk na pole position od 1997 roku. Poprzednim był Jacques Villeneuve, ówczesny mistrz świata.

W sobotę kierowca Racing Point uzyskał czas 1.47,765, wyprzedzając Verstappena o 0,290 s.

Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajął kolega Kanadyjczyka z teamu Meksykanin Sergio Perez, ze stratą 1,556.

Dopiero szósty był broniący tytułu lider klasyfikacji MŚ Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który może w niedzielę przypieczętować mistrzostwo.

Hamilton zgromadził w tym sezonie 282 punkty i na cztery rundy przed końcem wyprzedza o 85 kolegę z teamu Fina Valtteriego Bottasa. Trzecie miejsce zajmuje Verstappen (162 pkt), który walczy już jedynie o tytuł wicemistrza.

W piątek i sobotnie przedpołudnie warunki do jazdy w trakcie treningów były ciężkie (do śliskiej nawierzchni w Stambule doszły deszcz i chłód), ale podczas kwalifikacji było już lepiej, choć zostały one nieco opóźnione.

Dobrze spisali się kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen - ósmy był doświadczony Fin Kimi Raikkonen, a dziesiąty Włoch Antonio Giovinazzi.