Kajetanowicz objął prowadzenie w WRC3 po drugim niedzielnym odcinku specjalnym Montim o długości 8,75 km. Na trzech kolejnych kontrolował sytuację, ostatecznie swoją przewagę nad drugim na mecie Francuzem Yohanem Rosselem (Citroen C3 Rally2) powiększył do 5,6 s. Polak, który debiutował w Portugalii wygrał w WRC3 siedem z dwudziestu odcinków specjalnych.

W klasyfikacji generalnej Evans wyprzedził o 28,3 s Hiszpana Daniego Sordo (Hyundai I20 WRC) i o 1.23,6 obrońcę tytułu, siedmiokrotnego mistrza świata Francuza Sebastiena Ogiera (Toyota Yaris WRC). Kajetanowicz został sklasyfikowany na 13. pozycji ze stratą 14.23,5. Przegrał tylko z kierowcami fabrycznych teamów, którzy dysponują samochodami lepszymi od tych, jakie mają do dyspozycji ekipy prywatne.

"To wspaniałe uczucie! Nie byliśmy być może najszybszą załogą całego weekendu, ale mieliśmy dobre tempo i uniknęliśmy kłopotów, jakie mieli rywale. Bardzo się cieszę się, że udało się wygrać" - powiedział Evans na mecie.

Brytyjczyk jest trzecim kierowcą, który w tym roku wygrał rundę mistrzostw świata. Dwa zwycięstwa - w Monte Carlo i Chorwacji odniósł Ogier, fiński Rajd Arktyczny natomiast wygrał Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC), który w Portugalii drugiego dnia uszkodził tylne zawieszenie, etapu nie ukończył i przestał się liczyć w walce o podium. Gdy doszło do awarii samochodu Tanak był liderem.

Na otarcie łez Estończyk wygrał ostatni odcinek Fafe 2 (11,2 km), który był Power Stage i zdobył dodatkowe 5 pkt do klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Do tego był najszybszy na ośmiu odcinkach, gdy Evans na pięciu, a Sordo na czterech.

Ogier nie był do końca zadowolony ze startu w Portugalii.

"To nie był dla nas zbyt przyjemny weekend, ale jeśli chodzi o zdobyte punkty, jest w porządku. Nie chcę otwierać drogi na Sardynii, zobaczymy co tam się stanie. Utrzymałem pozycję lidera cyklu, to się liczy" - powiedział Ogier.

W klasyfikacji mistrzostw nadal prowadzi z dorobkiem 79 pkt. Tylko o dwa mniej - 77 pkt ma Evans. Na trzeciej pozycji jest Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) - 57 pkt. Wszyscy trzej startowali we wszystkich czterech rundach cyklu. Na siódmej pozycji jest sklasyfikowany Sordo z 29 pkt, który zaliczył dotychczas tylko dwa starty.

Piątą rundą cyklu będzie w dniach 3-6 czerwca Rajd Sardynii.

Wyniki Rajdu Portugalii: 1. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris WRC) 3:38.26,2 2. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) strata 28,3 s 3. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris WRC) 1.23,6 4. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota Yaris WRC) 2.28,4 5. Gus Greensmith (W. Brytania/M-Sport Ford Fiesta WRC) 4.52,7 6. Adrien Fourmaux (Francja/M-Sport Ford Fiesta WRC) 5.03,4 ... 13. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia Rally2 Evo) 14.23,5 (1. m. WRC3) Czołówka klasyfikacji kierowców: 1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota) 79 pkt 2. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota) 77 3. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai) 57 4. Ott Tanak (Estonia/Hyundai) 45 5. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota) 41 6. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota) 36