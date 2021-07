Millan na drugim okrążeniu miał upadek, po którym próbował się podnieść, aby kontynuować jazdę.

Reklama

Kilku zawodników jadących za nim zdołało go ominąć, jednak polski motocyklista Oleg Pawelec nie zdołał wyhamować i przy dużej prędkości wpadł na Millana.

Polak wyszedł cało z wypadku

W kraksie Pawelec nie odniósł żadnych poważnych obrażeń, o własnych siłach zszedł z toru.

Millan został zabrany karetką do pobliskiego szpitala, później został przewieziony śmigłowcem do specjalistycznej kliniki, w której jednak lekarzom nie udało się go uratować.