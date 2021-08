Jadący Fordem Fiestą R5 Cais wygrał w sobotę wieczorem dziewiąty OS rajdu i wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji. Dotychczasowy lider - Kopecky (Skoda Fabia Rally2 Evo) zajął na tym odcinku trzecie miejsce i po sobotniej części imprezy przegrywa z Caisem o 2,1 sekundy.

Reklama

Ostatni sobotni odcinek nie był szczęśliwy dla polskiej załogi Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo). Zajęli na nim 11. miejsce i stracili do zwycięzcy ponad 45 sekund, co zepchnęło ich z piątego na siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Do lidera tracą 1.30,9.

Na starcie rajdu zabrakło lidera ME - Rosjanina Aleksieja Łukjaniuka, który podczas odcinka testowego miał wypadek i poważnie uszkodził samochód, co uniemożliwiło mu start w Rally Barum.

W niedzielę kierowcy mają do pokonania jeszcze sześć odcinków specjalnych