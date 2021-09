W nowej formule, która po raz pierwszy znalazła zastosowanie 17 lipca na Silverstone przed Grand Prix Wielkiej Brytanii, dotychczas rozgrywane w sobotę kwalifikacje zostały przeniesione na piątek. Tego dnia kierowcy walczą jedynie o pola startowe do sobotniego sprintu, którego wyniki zadecydują w miejscach na starcie do niedzielnego wyścigu. We Włoszech kwalifikacje w takiej formie odbędą się po raz drugi.

Na Silverstone wygrał Verstappen

Sprint zostanie rozegrany na dystansie 100 km (18 okrążeń). Kierowcy będą się ścigać od startu do mety bez konieczności zjeżdżania do pit-stopu. Pole position wywalczy ten, który jako pierwszy minie linię mety sprintu.

17 lipca po raz pierwszy sprint na torze Silverstone wygrał Holender Max Verstappen (Red Bull) i wywalczył pole position.

Teraz drugi sprint kwalifikacyjny w historii Formuły 1 odbędzie się w najbliższy weekend przed Grand Prix Włoch. Format i regulamin pozostaną takie same jak podczas premiery w Silverstone.

Idea sprintu kwalifikacyjnego powstała w poprzednim sezonie, za zadanie miała uatrakcyjnić rywalizację F1. Łącznie w sezonie 2021 mają się odbyć trzy sprinty. Decyzja o tym, gdzie odbędzie się trzeci, jeszcze oficjalnie nie zapadła.

Presja na Ferrari

Jedyny piątkowy trening rozpocznie się o godzinie 14.30, a kwalifikacje - 3,5 godziny później. Start sobotniego sprintu zaplanowano na godz. 16.30, natomiast niedzielnego wyścigu na 15.

Jak zawsze wyścig na Monzy, obiekcie uważanym za jeden z najszybszych w kalendarzu, jest dla ekipy Ferrari najbardziej prestiżową rundą mistrzostw świata. Tor, gdzie pierwszy wyścig Grand Prix odbył się w 1950 roku, jest kolebką włoskiej motoryzacji, tutaj kariery zaczynali najbardziej znani kierowcy Italii.

Największe sukcesy włoski zespół zanotował w latach 2000-2006, gdy wygrał tam pięć z siedmiu wyścigów. Trzy razy najszybszy był wtedy Niemiec Michael Schumacher i dwa razy Brazylijczyk Rubens Barichello.

W historii imprezy rekordzistami są Schumacher i Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes). Niemiec był najlepszy pięciokrotnie, w latach: 1996, 1998, 2000, 2003, 2006. Pięć zwycięstw ma też na koncie Hamilton (2012, 2014, 2015, 2017, 2018), a trzy Niemiec Sebastian Vettel (2008, 2011, 2013).

Ferrari, dla którego początek tegorocznego sezonu nie był zbyt udany, nie ma już żadnych szans na walkę o zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów. Włoski team plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji ze stratą prawie 150 pkt do drugiego Red Bulla. Także w klasyfikacji kierowców trudno liczyć na poważne sukcesy, Monakijczyk Charles Leclerc jest szósty - 92 pkt, a Hiszpan Carlos Sainz Jr. siódmy - 89,5 pkt.

Co z Kubicą?

Tor Autodromo Nazionale di Monza (na północ od Mediolanu) mierzy 5 793 m, kierowcy mają do przejechania 53 okrążenia, w sumie 306,72 km. Po raz pierwszy GP Włoch rozegrano tam w 1950 roku. Na Monzie ustanowiony został rekord prędkości przejazdu jednego okrążenia w Formule 1. W 2004 roku Kolumbijczyk Juan Pablo Montoya uzyskał średnią 262,24 km/h.

Rok temu triumfował tu Francuz Pierre Gasly z zespołu Alpha Tauri. To było jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes) zajął siódme miejsce.

W tym roku po Grand Prix Holandii liderem mistrzostw świata jest Verstappen (Red Bull) który ma 224,5 pkt. O trzy mniej zgromadził obrońca tytułu Hamilton - 221,5 pkt. Trzeci Fin Valtteri Bottas (Mercedes) ma 123 pkt.

Bottas po sezonie kończy współpracę z niemieckim zespołem i przechodzi do Alfy Romeo. Na Monzie być może będzie chciał pokazać, że nowi pracodawcy nie popełnili błędu, zatrudniając jego, a nie np. Roberta Kubicę.

Być może Polaka zobaczymy na Monzy. Kubica pojedzie w wyścigu, jeżeli Fin Kimi Raikkonen, podobnie jak tydzień temu w Holandii, z powodu zakażenia koronawirusem będzie musiał nadal przebywać na kwarantannie.