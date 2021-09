Po przerwie spowodowanej zakażeniem koronawirusem do rywalizacji w Formule 1 wraca Fin Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Orlen). W dwóch ostatnich wyścigach zastępował go Robert Kubica, zajmując 15. miejsce w Holandii i 14. we Włoszech.

Czuję się dobrze. Do zobaczenia na następnej Grand Prix - napisał na Instagramie mistrz świata z 2007 roku. 41-letni Fin zamierza zakończyć karierę po bieżącym sezonie. Jego miejsce w zespole Alfa Romeo ma zająć rodak - Valtteri Bottas z Mercedesa. Kolejnym wyścigiem Formuły 1 będzie Grand Prix Rosji, 26 września w Soczi.