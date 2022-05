Fiński kierowca przyznał, że bardzo poważnie traktuje przygotowania do tego startu. Zdradził, że został namówiony przez właściciela zespołu Trackhouse Racing Justina Marksa.

Reklama

Nie chciałem znowu ścigać się, ale Justin przyjechał do mnie, do mojego domu w Szwajcarii i przekonał mnie, jak poważnie podchodzi do tego projektu. Wygląda na to, że będzie fajnie. Potraktuję to bardzo poważnie. Wiem, jak konkurencyjna jest seria NASCAR Cup. To będzie duże wyzwanie - ogłosił Raikkonen w komunikacie prasowym.

Był mistrzem świata w 2007 r. w barwach Ferrari, w latach 2003 i 2005 plasował się na drugim miejscu, a trzykrotnie (2008, 2012, 2018) zajął trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Wystąpił w 349 wyścigach Grand Prix, odnosząc 21 zwycięstw. Na podium stanął 103 razy, zaś 18-krotnie wywalczył pole position.

To nie pierwsza jego samochodowa przygoda poza F1. Próbował sił w rajdach samochodowych. W latach 2009-11 wystartował w 22 rundach mistrzostw świata WRC. Najwyżej uplasował się na piątej pozycji.