91-letni Brytyjczyk został zatrzymany na lotnisku w Sao Paulo podczas kontroli przed lotem prywatną maszyną do Szwajcarii. Przy prześwietleniu bagażu okazało się, że znajduje się w nim nieudokumentowany pistolet LW Seecamp 32.

Jak podała policja, Ecclestone został następnie przewieziony do lotniskowego aresztu na Campinas-Viracopos. Podczas przesłuchania przyznał się, że broń należy do niego, ale tłumaczył, że nie wie, w jaki sposób znalazła się w jego bagażu. Po wpłacaniu kaucji został zwolniony i udał się w podróż do Szwajcarii.

Jego żoną jest urodzona w Brazylii Fabiana Ecclestone, wiceszefowa Światowej Federacji Automobilowej (FIA) i członkini Światowej Rady Sportów Motorowych. W maju oboje wzięli udział w kilku imprezach w Brazylii, m.in. spotkali się z trzykrotnym mistrzem globu F1 Nelsonem Piquetem.