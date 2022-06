26-letni Francuz jest z nami od 2017 roku i ta ciągłość będzie wielkim atutem, ponieważ cieszy się świetną współpracą ze swoją grupą inżynierów i wszystkimi członkami zespołu - wyjaśnia komunikat AlphaTauri.

Gasly miał kontrakt z Red Bullem, której AlphaTauri jest „siostrzanym” zespołem, do końca 2023 roku i to przedłużenie umowy nie jest niespodzianką. Przyszłość głównego zespołu Red Bulla w głównej mierze zależy od holenderskiego mistrza świata Maxa Verstappena, który ma kontrakt do 2028 roku, oraz Sergio Pereza. Meksykanin właśnie przedłużył umowę do końca 2024 roku.

Jestem w tym zespole od pięciu lat i jestem dumny ze wspólnych dokonań i postępu, jaki zrobiliśmy - powiedział Gasly.

Gasly w 2019 roku awansował jako kierowca Red Bull Racing, ale austriacki zespół, oceniając, że nie radził sobie zbyt dobrze, nie dał mu czasu i zdegradował go do Toro Rosso (dawna nazwa AlphaTauri) w połowie sezonu. Od tego czasu odniósł prestiżowe zwycięstwo na torze Monza w Grand Prix Włoch 2020. Ma też dwa inne miejsca na podium (Brazylia 2019 i Azerbejdżan 2021). Od 2017 roku ścigał się w 95 zawodach Grand Prix. W tegorocznych wyścigach MŚ Francuz najwyższe, piąte, miejsce zajął w Azerbejdżanie. Gasly w klasyfikacji generalnej zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 16 punktów.

Według swojego szefa w AlphaTauri, Franza Tosta, Francuz „zdecydowanie należy do grona najlepszych kierowców w F1”.