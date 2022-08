Samochód o numerze podwozia "187" wystąpił w wyścigach w Kanadzie, Francji, Anglii i we Włoszech. W każdym z tych wyścigów prowadzący go Niemiec wygrywał. Dom aukcyjny nazwał ten bolid "jedynym niepokonanym bolidem Ferrari". Pierwszy właściciel zakupił go bezpośrednio od ekipy z Maranello w 1999 roku.

Schumacher w sezonie 1998 zdobył 84 punkty i zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując tylko Finowi Mice Hakkinenowi z zespołu McLarena. Niemiec wygrał wówczas sześć wyścigów, 11 razy kończąc zmagania na podium.

Niemiec w Ferrari zdobył pięć mistrzowskich tytułów (2000-2004). Pozostałe dwa mistrzostwa globu zdobył z ekipą Benettona (1994, 1995).