Verstappen po raz drugi z rzędu został mistrzem świata F1, teraz rywalizacja będzie się toczyła o drugą pozycję w klasyfikacji końcowej. Główni kandydaci do wywalczenia drugiej lokaty w sezonie 2022 to Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla oraz Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Meksykanin ma aktualnie tylko jeden punkt przewagi nad kierowcą z Monako, obaj zapowiadają, że ich celem jest wywalczenie drugiego miejsca na finałowym podium.

W dziewięciu dotychczas rozegranych wyścigach w Austin żaden z tej dwójki nie stawał dotychczas na najwyższym stopniu podium. Pięć zwycięstw ma na koncie Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa (ostatnie w 2017 roku), w 2021 wygrał Verstappen. Wtedy Perez był trzeci, a Leclerc czwarty. W 2020 roku wyścig z powodu pandemii koronawirusa został odwołany, rok wcześniej w 2019 roku Leclerc zameldował się na mecie jako czwarty, Perez dziesiąty.

Teraz szef Red Bulla Christian Horner ujawnił, że Verstappen może cztery ostatnie rundy mistrzostw świata potraktować bardziej ulgowo.

Max jeździł w tym roku rewelacyjnie, już zrobił to, co miał zrobić. Jest dzisiaj najlepszym kierowcą w stawce, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Teraz naszym celem jest utrzymanie na koniec sezonu drugiej pozycji dla Sergio, jest to w naszym zasięgu. Chcemy triumfować także w klasyfikacji konstruktorów, to zadanie dla mistrza świata - powiedział Horner.

Red Bull w klasyfikacji konstruktorów ma obecnie ponad 150 pkt przewagi nad Ferrari. Horner uważa, że to powinno wystarczyć do utrzymania pierwszego miejsca.

Musimy być uważni, wystrzegać się błędów. Wtedy będziemy mogli na koniec sezonu świętować dwa tytuły - indywidualnie i wśród konstruktorów - zapowiada szef teamu.

Circuit of the Americas to tor wyścigowy położony w pobliżu miasta Austin w Stanach Zjednoczonych w stanie Teksas. Obiekt został oddany do użytku w 2012 roku. W listopadzie 2012 zostało na nim po raz pierwszy od 2007 roku zorganizowane Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Wygrał je wtedy Hamilton, drugi był Niemiec Sebastian Vettel z Red Bulla, a trzeci Hiszpan Fernando Alonso z Ferrari.

Długość jednego okrążenia wynosi 5513 m, kierowcy mają do przejechania ich 56, w sumie pokonują 308,4 km. Rekord okrążenia został ustanowiony przez Leclerca podczas wyścigu w 2019 roku i wynosi 1.36,169.

Wyścig w Austin cieszy się w USA ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku na torze było około 400 tysięcy kibiców. Teraz organizatorzy spodziewają się jeszcze wyższej frekwencji.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 21 czasu polskiego. Początek kwalifikacji zaplanowano o północy z soboty na niedzielę.

Prognoza pogody na weekend przewiduje w dzień temp. powietrza od 29 do 32 st. C, bez opadów.