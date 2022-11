W poprzedniej rundzie rozegranej w Japonii włoski team zajął w klasie LMP2 szóste miejsce i przed ostatnią rundą w Bahrajnie w klasyfikacji generalnej plasuje się na piątej pozycji z dorobkiem 76 pkt. Prowadzi brytyjski zespół JOTA - 114 pkt, któremu do zdobycia tytułu wystarczy zajęcie w ostatnim wyścigu szóstego miejsca.

W ekipie Prema Orlen Team pojadą Kubica, Szwajcar Louis Deletraz, z którym w poprzednim sezonie Polak triumfował w klasyfikacji generalnej Le Mans Series oraz debiutant Włoch Lorenzo Colombo.

W Bahrajnie w LMP2 walka się będzie toczyć o drugą lokatę w klasyfikacji generalnej. Szansę na wywalczenie tytułu wicemistrzowskiego mają nadal cztery teamy plasujące się aktualnie na pozycjach od drugiej do piątej. To United Autosports, RealTeam by WRT, WRT i także Prema Orlen Team. Między tymi ekipami jest tylko 10 pkt różnicy.

Szans na miejsce na podium praktycznie już nie ma polski zespół Inter Europol Competition, który jest 10. w klasyfikacji generalnej.

W pięciu tegorocznych startach team Prema raz stanął na podium. W pierwszym, na torze Sebring w USA, zajął czwarte miejsce, na belgijskim Spa siódme. Najlepiej team Kubicy wypadł w drugiej połowie czerwca podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans, gdzie wywalczył drugą lokatę w LMP2. Na Monzie i na Fuji uplasował się na szóstej lokacie.

W Bahrajnie w czwartek 10 listopada odbędą się dwa treningi o godz. 10.15 i 15.30 czasu polskiego. Trzeci o godz. 9 i kwalifikacje o 14.50 zaplanowano na piątek. Sobotni wyścig wystartuje o godz. 12 i zakończy się o 20.