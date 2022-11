Drugi ze stratą 1.11,1 był Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 Rally1), a trzeci Japończyk Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1) - strata 2.11,3.

Reklama

W kategorii WRC2 w Japonii niespodziewanie triumfował kierowca z Luksemburga Gregoire Munster (Hyundai I20 Rally2), tytuł mistrza świata wywalczył Fin Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 Evo), który w Japonii został sklasyfikowany na trzeciej pozycji.

Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 Evo) w piątek pierwszego dnia rajdu miał poważny wypadek i wycofał się z rywalizacji. Polak ostatecznie wywalczył w mistrzostwach świata w swojej kategorii trzecią lokatę.

Czołową trójkę tej kategorii utworzyły załogi startujące w Skodach Fabiach Rally2 Evo, gdyż drugie miejsce zajął Norweg Andreas Mikkelsen wspierany także przez czeską markę.

Reklama

W niedzielę zmieniła się aura, dwa ostatnie odcinki specjalne rozgrywane były w ulewie. Z czołówki opony deszczowe miał założone tylko Irlandczyk Craig Breen (Ford Puma Rally1) i to on był na tych próbach najszybszy. Rywale tracili do niego po 40-50 sekund, ale to nie zmieniło klasyfikacji generalnej, gdyż Breen nie liczył się w walce o podium.

Reklama

Irlandczyk pierwszego dnia miał kraksę, nie ukończył etapu i później jechał już tylko treningowo w systemie super rally. O tym jaki wpływ na wyniki miał deszcz, najlepiej świadczy fakt, że drugie miejsce na ostatnim odcinku Asahi Kougen 2 (7,52 km), który był Power Stage zajął Włoch Mauro Miele (Skoda Fabia Rally2), dotychczas bardziej znany z motocrossu niż z rajdów.

Neuville odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, po raz pierwszy był najszybszy w Rajdzie Grecji.

To wspaniałe uczucie. To nie był łatwy rok, ale kończymy go zwycięstwem pokazując dobre tempo przez cały weekend. To świetny sposób na zakończenie sezonu - powiedział na mecie Belg, trzeci w klasyfikacji sezonu 2022.