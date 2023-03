Po niepowodzeniu Verstappen został sklasyfikowany na 15. pozycji i pojedzie w niedzielę z ósmego pola, a obok będzie miał Japończyka Yuki Tsunodę z Alpha Tauri.

Perez po raz drugi w karierze zwyciężył w walce o pole position. Drugi czas kwalifikacji miał Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Jednak na starcie zostanie on przesunięty o 10 pozycji do tyłu, co jest skutkiem kary za już dwie wymiany systemu elektroniki sterującej pracą silnika. Miało to miejsce podczas Grand Prix Bahrajnu.

W tej sytuacji, obok Pereza, na pierwszym polu startowym stanie Hiszpan Fernando Alonso z Aston Martina, który miał trzeci czas kwalifikacji.

Z drugiej linii do wyścigu ruszą Brytyjczyk George Russell z Mercedesa i Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari.

Siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa miał siódmy czas kwalifikacji i do wyścigu ruszy z czwartego pola. Obok niego ustawi się Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.

Tor w Dżuddzie został zbudowany w 2021 roku. Na inaugurację odbył się na nim przedostatni wyścig w kalendarzu tamtego sezonu.

Jest drugim pod względem długości w kalendarzu Formuły 1. Dłuższy jest tylko belgijski tor Spa-Francorchamps. Projektantem obiektu w Arabii Saudyjskiej był Niemiec Hermann Tilke. Tor ma 6 174 m długości, a średnia prędkość okrążenia dla bolidów F1 dochodzi do 250 km/h.