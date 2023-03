Byli mistrzowie świata Formuły 1 Brytyjczyk Jenson Button i Fin Kimi Raikkonen wracają do rywalizacji na torze. Obaj 43-letni kierowcy 26 marca wystąpią w USA w pierwszym w sezonie wyścigu serii NASCAR na Circuit of the Americas położonym w pobliżu Austin.

Button zadebiutuje w NASCAR, natomiast Raikkonen ostatnio jechał w tej serii w sierpniu 2022. "Iceman" na torze Watkins Glen początkowo był w czołówce, ale później miał kraksę, doznał złamania nadgarstka i musiał się wycofać. Reklama Button, mistrz świata F1 w 2009 roku, ma w tegorocznym programie trzy starty. Dwa kolejne to 12 lipca na Chicago Street Course i 13 sierpnia w wyścigu na Motor Speedway Road Course. Po wycofaniu się z F1 w 2017 roku prowadził samochody sportowe w klasie GT500 japońskiej serii Super GT, w której zdobył mistrzostwo w 2018 roku. Zinedine Zidane ambasadorem teamu Formuły 1 Zobacz również Brytyjczyk brał także udział w pięciu wyścigach FIA World Endurance Championship, w tym w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Raikkonen, mistrz świata F1 z 2007 roku ma w planach m.in. powrót do rajdowych mistrzostw świata WRC, w których startował w latach 2010-2011, gdy miał przerwę w F1. W 2010 roku najlepszym wynikiem Fina było piąte miejsce w Rajdzie Turcji. Sezon zakończył na 10. pozycji zdobywając 25 punktów. Rok później także był 10. z dorobkiem 34 pkt. Najlepiej wypadł wtedy w rajdach Jordanii i Niemiec, gdzie plasował się na szóstych pozycjach. Reklama W okresie przerwy w startach w F1 Fin w 2011 roku po raz pierwszy pojawił się w amerykańskiej serii wyścigowej. Wtedy zaliczył dwa starty, ale bez większych sukcesów. Button startował w 306 wyścigach w Formule 1, zanotował 15 zwycięstw, 50 razy stawał na podium, osiem razy wywalczył pole position. Ostatni raz pojechał w Grand Prix Monako w 2017 roku. Zastąpił w McLarenie Hiszpana Fernando Alonso, który wtedy wziął udział w wyścigu Indianapolis 500. Michał Ignasiewicz