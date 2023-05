Rovanpera był także najszybszy na ostatnim odcinku specjalnym Power Stage - Fafe 2 o długości 11,2 km i do swojej zdobyczy za zwycięstwo w rajdzie - 25 pkt, dopisał dodatkowe 5 pkt za Power Stage. Na ostatnim OS-ie o 0,7 s pokonał Estończyka Otta Tanaka (Ford Puma Rally1).

Drugie miejsce w rundzie mistrzostw świata wywalczył Hiszpan Dani Sordo (Hyundai I20 Rally1), który był wolniejszy o 54,7 s. Na trzeciej pozycji uplasował się Fin Esapekka Lappi (Hyundai I20 Rally1) - strata 1.20,4.

Thierry Neuville miał sporego pecha

Sporego pecha miał Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1), który przed startem do niedzielnego etapu był trzeci ze stratą 1.08,6 do Rovanpery. W jego samochodzie już na pierwszym niedzielnym odcinku doszło do awarii, silnik stracił moc. Belg stracił na tym OS-ie ponad półtorej minuty i spadł w klasyfikacji na piątą pozycję. Ostatecznie uplasował się na tej pozycji ze stratą ponad ośmiu minut do zwycięzcy.

W kategorii WRC2 zwyciężył dość niespodziewanie Brytyjczyk Gus Greensmith (Skoda Fabia RS Rally2), choć w rajdzie od piątego odcinka specjalnego prowadził jadący ze szwedzką licencją Norweg Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2). To syn znanego kierowcy Pettera.

Solberg Jr. po zakończeniu sobotniego, ostatniego odcinka - superoesu Lousada pozwolił sobie na popularne "bączki". Skoda kręciła się między metą lotną i metą stop. Podobało się to kibicom, ale sędziowie uznali, że "zabawianie" tłumów jest niezgodne z regulaminem. Solberg dostał karę jednej minuty i spadł w klasyfikacji WRC2 na drugie miejsce.

Załoga złożyła odwołanie, ale Zespół Sędziów Sportowych (ZSS) je odrzucił. W tej sytuacji Norweg w niedzielę od rana zaczął odrabiać straty. Wygrał w swojej kategorii wszystkie cztery niedzielne próby, ale na mecie do zwycięstwa zabrakło mu... 1,2 s.

Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2), debiutujący w tegorocznych mistrzostwach świata, został sklasyfikowany w WRC2 na dziewiątej pozycji ze stratą 5.32,1. W klasyfikacji generalnej rajdu Polak zajął 14. miejsce ze stratą 15.15,5.

W Portugalii nie startował ośmiokrotny mistrz świata Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Francuz pojedzie w tym sezonie tylko w kilku wybranych rundach. Na razie triumfował w Monte Carlo i Meksyku. Na początku czerwca wystartuje w szóstej rundzie cyklu - Rajdzie Sardynii.

Liderem mistrzostw świata został po zwycięstwie w Portugalii Rovanpera z dorobkiem 93 pkt. Drugi jest Tanak - 77 pkt, a na trzeciej pozycji ex aequo plasują się Ogier i Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) - obaj po 69 pkt.