Evans wyprzedza o 32,1 s Belga Thierrego Neuville'a (Hyundai I20 Rally1), a trzeci jest Japończyk Katsuta Takamoto (Toyota Yaris Rally1) - strata 1.27,8.

Evans po wygraniu siedmiu OS-ów, na ostatnim sobotnim Vekkula 2 o długości 20,65 km uzyskał trzeci czas. Najszybszy był Takamoto, do którego Brytyjczyk stracił 2,3 s.

Nie szaleję, ale próbuję zachować rytm i dobrze jechać. Wygranie wszystkich odcinków? Nie dbam o to. Punkty będą ważne w niedzielę na mecie - powiedział Evans.

Brytyjczyk ma w Finlandii znacznie ułatwione zadanie, gdyż w piątek odpadł z rywalizacji m.in. obrońca tytułu Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1), który miał poważny wypadek na ósmym odcinku specjalnym i piątkowego etapu nie ukończył.

Ott Tanak nie dojechał do mety

Tego dnia do mety nie dotarli także lider po pierwszym etapie Estończyk Ott Tanak (Ford Puma Rally1) i Fin Esapekka Lappi (Hyundai I20 Rally1). Tanak, uważany za głównego kandydata do zwycięstwa, zjechał do serwisu na silniku elektrycznym, gdzie mechanicy wykryli poważne uszkodzenie spalinowej jednostki napędowej. Nie udało się go jednak naprawić, Tanak nie wrócił na trasę.

Lappi miał natomiast "przygodę" już na trzecim piątkowym OS-ie. Wypadł z drogi, wcześniej popełnił błąd w sekcji zakrętów lewy-prawy i mocno uderzył w drzewo. Załodze nic się nie stało, ale samochód nie nadawał się do dalszej jazdy.

Warunki na trasie są bardzo trudne. W rejonie uniwersyteckiego miasta Jyvaskyla, gdzie wyznaczono odcinki specjalne, pada deszcz, szutrowe nawierzchnie są bardzo śliskie, co podkreślają prawie wszyscy kierowcy.

Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem (Skoda Fabia RS Rally2) są po osiemnastu odcinkach na 13. miejscu w klasyfikacji generalnej ze stratą 10.52,8 do lidera, natomiast w swojej kategorii WRC2 biało-czerwona załoga jest siódma.

W niedzielę - ostatniego dnia rajdu - w programie są cztery odcinki specjalne. Z osiemnastu dotychczas rozegranych Evans wygrał siedem, Rovanpera pięć, Neuville trzy, Takamoto dwa i Tanak jeden.