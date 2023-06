Reklama

Kajetanowicz po raz drugi wystartuje w Afryce. W poprzedniej edycji trzykrotny mistrz Europy wygrał w WRC2, a w klasyfikacji generalnej Polak był dziewiąty. Rajd wygrał Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1), który później został mistrzem świata.

Jesteśmy już w Kenii, zakończyliśmy testy przed Rajdem Safari. Teoretycznie imprezę już znamy, ponieważ większość odcinków specjalnych przebiega po tych samych trasach, co rok temu. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najbardziej nieprzewidywalna impreza w całym kalendarzu WRC, dlatego spodziewamy się... niespodziewanego. Tutejsze trasy mocno się zmieniają, jest tu bardzo dużo fesh feshu, drobnego piachu, a w zasadzie pyłu, który powoduje, że nie widać głębokich dziur. Wyzwaniem będzie w ogóle przejechanie tej trasy i pojawienie się na mecie. Cieszę się, że tutaj jestem. Cały zespół Orlen Rally Team jest dobrze przygotowany. Wiemy, że może wydarzyć się wiele rzeczy, również takich, na które nie mamy wpływu, więc staramy się jak najwięcej elementów przewidzieć. Nie ma idealnego rajdu, chcemy pojechać dobrze, mądrze, czysto - powiedział przed startem Kajetanowicz.

Reklama

Historia Rajdu Safari

Historia Rajdu Safari rozpoczęła się w 1953 roku, gdy zorganizowano imprezę, aby uczcić koronację Elżbiety II na królową brytyjską. Nie wyłoniono wówczas zwycięzcy. Po raz pierwszy rundą mistrzostw świata producentów Safari było w 1970 roku, gdy wygrali Niemcy Edgar Herrmann i Hans Schuller jadący Datsunem 240Z. Najlepszy wynik Polaków na afrykańskich bezdrożach zanotował w 1972 roku Sobiesław Zasada, który wraz z Marianem Bieniem jadąc Porsche 911 wywalczyli drugą lokatę.

Później do 2002 roku (z przerwą w 1995 roku) rajd był rundą mistrzostw świata, uważaną za najtrudniejszą w kalendarzu. W 2002 ze względów bezpieczeństwa Safari wypadło z kalendarza WRC i wróciło doń w 2021 roku po... 19 latach przerwy.

Era samochodów z napędem hybrydowym

W 2021 roku zwyciężył Francuz Sebastien Ogier jadąc Toyotą Yarisem WRC. Od tego sezonu w mistrzostwach świata nastała era samochodów z napędem hybrydowym. Rok temu triumfował Rovanpera.

W 2021 roku w Safari startował Sobiesław Zasada. 91-letniemu kierowcy zabrakło wtedy trzech kilometrów do ukończenia imprezy. Tuż przed końcem ostatniego odcinka specjalnego Ford Fiesta zakopał się w głębokim piasku, a potem uderzyły w samochód Polaka dwie inne nadjeżdżające rajdówki. Doszło do poważnych uszkodzeń tylnego zawieszenia, nie udało się dojechać do mety.

Tegoroczne zmagania na afrykańskich odcinkach rozpoczną się w czwartek 21 czerwca o godzinie 13.05 czasu polskiego od niespełna 5-km próby Super Special Kasarani. Rajd ma blisko 356 km podzielonych na dziewiętnaście odcinków specjalnych. Nie będzie tak jak kiedyś prób mających ponad 100 km, najdłuższy OS ma 31,04 km.

Ogier pojedzie w Kenii

Na liście zgłoszeń jest dziesięć samochodów klasy Rally1. W Kenii pojedzie Ogier, który oficjalnie zakończył karierę i startuje tylko w wybranych rundach mistrzostw świata. Francuz zapowiada, że po nieudanym występie w Portugalii chce udowodnić, że na prawdziwą sportową emeryturę jeszcze się nie wybiera.

Runda w Afryce bardzo mi się zawsze podobała, choć bardzo różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Kraj i jego ludzie są niesamowici - powiedział ośmiokrotny mistrz świata Ogier. Za każdym razem, gdy zaczynam, chcę wygrać. Mam nadzieję, że zaliczyliśmy całego pecha na sezon na Sardynii i tym razem będziemy mieli więcej szczęścia - dodał 38-latek, który w klasyfikacji sezonu jest aktualnie piąty.

W WRC2 Kajetanowicza czeka trudne zadanie, konkurencja będzie bardzo mocna. W Kenii pojedzie lider klasy Johan Rossel (Citroen C3 Rally2) - 77 pkt oraz wicelider Szwed Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) - 64 pkt. Kajetanowicz dotychczas startował tylko w dwóch rundach - Meksyku i na Sardynii, zgromadził 27 pkt i jest w klasyfikacji WRC2 na 9. pozycji z dorobkiem 27 pkt.