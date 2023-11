Drugie miejsce zajął reprezentant Monako Charles Leclerc (Ferrari), który startował z pierwszej pozycji. Trzeci na mecie był Sergio Perez (Red Bull). Meksykanin zapewnił sobie tytuł wicemistrza świata.

Dominacja holenderskiego kierowcy

Verstappen ruszał z drugiego pola startowego, ale wyprzedził Leclerca już na pierwszym zakręcie. Wprawdzie naruszył podczas tego manewru przepisy, wypychając rywala z toru, i otrzymał za to pięciosekundową karę, ale to nie przeszkodziło mu w odniesieniu 53. w karierze zwycięstwa. W klasyfikacji wszech czasów wyprzedzają go tylko Brytyjczyk Lewis Hamilton - 103 oraz Niemiec Michael Schumacher - 91.

Walka trwała od samego początku. Na pierwszym zakręcie obaj opóźniliśmy hamowanie, ale sędziowie uznali, że należy mi się pięć sekund kary. Później była też neutralizacja... Dużo się działo w tym wyścigu, było dużo dobrej zabawy. Nie mogę doczekać się powrotu tutaj w przyszłym roku - powiedział Verstappen w wywiadzie tuż przed dekoracją.

Dominacja Holendra w tym sezonie jest bezprecedensowa. Nikt inny w historii nie wygrał 18 wyścigów w sezonie. Wcześniej w tym roku pobił także rekord pod względem liczby kolejnych zwycięstw - 10.

Gwiazdy na wyścigu Formuły 1

Był to pierwszy wyścig w stolicy hazardu od 1982 roku, kiedy rywalizowano na innym torze.

Nie można sobie chyba wyobrazić lepszego pierwszego wyścigu. Energia tego miejsca jest niesamowita. Pomimo zajęcia drugiego miejsca - a bardzo chciałem wygrać - dobrze się bawiłem - przyznał Leclerc, który wyprzedził Pereza na ostatnim okrążeniu.

Wyścig obejrzało wiele sław, m.in. były koszykarz NBA Shaquille O'Neal, byli piłkarze David Beckham i Zlatan Ibrahimovic czy piosenkarka Rihanna.

Ostatnia runda MŚ odbędzie się 26 listopada w Abu Zabi.