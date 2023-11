Kubica w środę bierze udział w testach na torze Imola. Dzięki temu po raz pierwszy w życiu ma okazję poprowadzić samochód klasy Hypercar.

Jestem szczęśliwy, że połączyłem moją ścieżkę z AF Corse na przyszły sezon. To jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w motorsporcie i jestem pewien, że wspólnie wykonamy dobrą robotę. Dodatkowo, wracam do włoskiego zespołu, a to niemała rzecz – powiedział polski kierowca.

Syn Schumacher też będzie ścigał się w WEC

W 2024 roku w długodystansowych mistrzostw świata WEC (World Endurance Championship) wystartuje też Mick Schumacher. Syn siedmiokrotnego mistrza świata F1 Michaela kierowcą zespołu Alpine.

Alpine ujawnił, że 24-letni Schumacher Jr. będzie jednym z sześciu kierowców startujących w dwóch Hypercarach A424. Załogę każdego tworzy trzech kierowców, którzy zmieniają się za kierownicą w trakcie wyścigu.

Sezon rusza w marcu

Oprócz startów w mistrzostwach świata Schumacher będzie nadal kierowcą rezerwowym w zespole F1 Mercedes. Wcześniej przez dwa sezony był zawodnikiem teamu Haas w F1.

Sezon 2024, którego najważniejszym wydarzeniem będzie czerwcowy 24-godzinny wyścig Le Mans, rozpoczyna się w marcu w Katarze.