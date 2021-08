Polki mają 46 punktów i przed środową medalową rozgrywką tracą już 18 do Brytyjek Hannah Mills i Eilidh McIntyre oraz cztery do Francuzek Camille Lecointre i Aloise Retornaz.

Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin) i Ogar-Hill (UKS Wiking Toruń) były liderkami od początku zmagań aż do drugiego niedzielnego wyścigu, kiedy to wyprzedziły je Mills i McIntyre. W poniedziałek z powodu braku wiatru nie było ścigania, a we wtorek biało-czerwone spisały się dużo słabiej.

W klasyfikacji generalnej są trzecie z dziewięciopunktową przewagą nad Słowenkami Tiną Mrak i Veronicą Macarol.

W dziesiątym wyścigu zwyciężyły Brazylijki Fernanda Oliveira i Ana Barbachan. W punktacji łącznej są piąte.

Brytyjki są złotymi medalistkami mistrzostw świata sprzed dwóch lat i aktualnymi wicemistrzyniami Europy (Mills zdobyła w Rio de Janeiro olimpijskie złoto z inną partnerką). Francuzki to z kolei brązowe medalistki z IO w Rio i mistrzynie kontynentu.