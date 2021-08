Ottey jednak nigdy nie wywalczyła złota w rywalizacji olimpijskiej, a Felix ma sześć medali z najcenniejszego kruszcu, z których pierwszy zdobyła w Pekinie w 2008 r. w sztafecie 4x400 m. Multimedalistką była także Irena Szewińska - siedem krążków olimpijskich (w czterech igrzyskach), w tym trzy złote.

Reklama

Jako starsza zawodniczka patrzę na te zawody inaczej, wiem że jestem bardziej wrażliwa. Walczyłam sama ze swoimi słabościami - powiedziała Felix.

Bieg na 400 m wygrała w Tokio reprezentantka Bahamów Shaunae Miller-Uibo, która powtórzyła sukces z Rio de Janeiro na tym dystansie.

Amerykanka miała także w Tokio szansę na poprawienie wyczynu amerykańskiej legendy i światowej gwiazdy lekkoatletyki Carla Lewisa, który ma w dorobku 10 medali wywalczonych na igrzyskach, ale nie wystartowała ostatecznie w sztafecie 4 x 100 m, w której biegaczki USA zdobyły srebro, przegrywając z Jamajkami. Niemniej Lewis pogratulował jej na Twitterze osiągnięć.

Gratulacje @allysonfelix. 35 (latka - przyp. red.) nigdy nie wyglądała tak dobrze. Cóż za niesamowita kariera i inspiracja - napisał Lewis, który był przekonany, że Felix pobiegnie też w sztafecie. Felix jest dopiero trzecią lekkoatletką, która zdobyła medale na pięciu igrzyskach. Pierwszy z nich - srebrny - wywalczyła w Atenach w 2004 roku na 200 m.

Możemy porozmawiać o 10 medalach olimpijskich, ale wolałbym mówić o tym, w jaki sposób zainspirowała (Allyson - przyp. red.) wielu ludzi swoim życiem, nie tylko na bieżni - napisała na Twitterze Carmelita Jeter, koleżanka z zespołu, która zdobyła złoty medal w 2012 roku w sztafecie 4x100 metrów.

Felix, która ma w dorobku także 13 mistrzowskich tytułów w czempionacie globu, w 2018 r. urodziła córeczkę Camryn, wcześniaka i długo walczyła o jej życie i zdrowie, ale także o swój powrót do zdrowia po cesarskim cięciu.

Kilkanaście tygodni po narodzinach dziecka wyznała, że było to dla niej ciężkie przeżycie.

Było wiele momentów, kiedy wątpiłem, czy będę ponownie mogła być sobą. Wszystko - powrót do normalności - odbywa się powoli, ale walczę dalej. Mam nadzieję, że wiele matek zobaczy we mnie inspirację - mówiła rozpoczynając przygotowania do Tokio.