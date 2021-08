W zmaganiach w Kraju Kwitnącej Wiśni zadebiutują drużyny narodowe z pięciu państw: Paragwaju, Bhutanu, Malediwów, a także karaibskich wysp Grenada oraz Saint Vincent i Grenadyny.

Największa liczba reprezentacji - 164 uczestniczyła w paraolimpiadzie w Londynie (2012).

Kilkanaście krajów bez reprezentacji

Kilkanaście krajów, których drużyny narodowe uczestniczyły już w paraolimpiadzie, tym razem nie wysłało swoich przedstawicieli do Tokio. To m.in. Kiribati, Samoa, Tonga i Vanuatu, które miały kłopoty z podróżą do Japonii z powodu pandemii COVID-19. Decyzją rządów do Tokio nie polecieli paraolimpijczycy z: Brunei, Korei Północnej, Turkmenistanu, Timoru Wschodniego, a także Birmy oraz Trynidadu i Tobago.

W zmaganiach paraolimpijskich, które zakończą się 5 września, ma wziąć udział ok. 4 400 zawodników. W tym gronie jest 90-osobowa reprezentacja Polski. Biało-czerwoni paraolimpijczycy wystąpią w stolicy Japonii w 12 dyscyplinach. Łącznie w programie imprezy znalazło się 12 sportów, w tym po raz pierwszy parabadminton i parataekwondo.