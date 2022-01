Po tym jak podjęłam osobistą decyzję, by nie szczepić się, kwarantanna jest logiczną konsekwencją. Respektuję przepisy władz i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - napisała Szwajcarka, która ma przylecieć samolotem do Chin w tym tygodniu. 34-latka, trzykrotna triumfatorka Pucharu Świata w swojej konkurencji, nie została jeszcze oficjalnie zgłoszona do reprezentacji olimpijskiej Szwajcarii, ale spełnia wszelkie sportowe kryteria startu w Pekinie.

Wejście do „zamkniętej pętli olimpijskiej” jest możliwe dla osób niezaszczepionych (które nie mają medycznego zwolnienia ze szczepień) po odbyciu 21-dniowej kwarantanny i otrzymaniu negatywnych wyników testów. Z kwarantanny zwolnieni będą nieletni (do 17 roku życia) sportowcy z Rosji, a być może i z innych państw.

Osoby zaszczepione mogą dołączyć do zamkniętego systemu po otrzymaniu dwóch kodów QR poświadczających brak zakażenia koronawirusem.

Igrzyska rozpoczną się 4 i potrwają do 20 lutego. Snowboard oraz konkurencje klasyczne zostaną rozegrane w górskim regionie Zhangjiakou.