Dzień wcześniej z rywalizacji w tej konkurencji wycofał się Zbigniew Bródka. Mistrza olimpijskiego z Soczi dotknęła tzw. klątwa chorążego - wykluczył go uraz mięśnia uda, którego doznał podczas jednego z ostatnich treningów. Ma on nadzieję, że uda mu się wystartować jeszcze w stolicy Chin w biegu masowym 19 lutego.

We wtorek dwukrotnie został poprawiony rekord olimpijski, który od 20 lat należał do Amerykanina Dereka Parry'ego (1.43,95). Najpierw zrobił to Krol wynikiem 1.43,55, ale radość obecnego mistrza świata na 1500 m nie trwała długo, bo chwilę potem Nuis uzyskał 1.43,21. Kim stracił do zwycięzcy 1,03. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Amerykanin Joey Mantia był dopiero szósty (1.45,26).

32-letni Holender jest pierwszym panczenistą od 28 lat, który w dwóch kolejnych edycjach igrzysk cieszył się ze złota na tym dystansie. W 1994 roku takim osiągnięciem mógł pochwalić się Norweg Johann Olav Koss. Wcześniej taka sztuka udała się Finowi Clasowi Thunbergowi w 1928 roku i broniącemu barw ZSRR Jewgienijowi Griszynowi (1960). Nuis w dorobku ma także olimpijskie złoto z Pjongczangu na 1000 m.

Teraz wywalczył trzecie złoto dla Holandii w czterech przeprowadzonych dotychczas finałach pekińskich w łyżwiarstwie szybkim.

