A jak autostrada - około 200-kilometrowa z Pekinu przez Yanqing do Zhangjiakou, łącząca wszystkie strefy, w których odbywały się olimpijskie zmagania. Wybudowana specjalnie z myślą o igrzyskach, niemal zupełnie pusta w ich trakcie. Na dwupasmówce dało się zobaczyć wyłącznie pojedyncze pojazdy związane z imprezą oraz policyjne radiowozy.

B jak Boe, Johannes Thingnes - jeden z najlepszych obecnie biathlonistów na świecie. W Chinach Norweg zdobył pięć medali, w tym cztery złote, co dało mu pierwsze miejsce w klasyfikacji multimedalistów tegorocznych igrzysk.

C jak COVID-19 - wszyscy uczestnicy igrzysk funkcjonowali w tzw. "zamkniętej pętli" i nie wolno było im wyjść poza oznaczone obszary z powodu pandemii. Granice zamkniętej pętli były pilnie strzeżone przez funkcjonariuszy policji i ochronę. Wszyscy związani z obsługą igrzysk musieli też codziennie być testowani na koronawirusa.

D jak Dawid Kubacki - skoczek narciarski, zdobywca jedynego medalu dla Polski w tegorocznych igrzyskach - zajął trzecie miejsce na normalnej skoczni. W dorobku ma również brąz w konkursie drużynowym, wywalczony przed czterema laty w Pjongczangu.

E jak Ester Ledecka - Czeszka nie zdołała powtórzyć swojego wyczynu sprzed czterech lat, kiedy w Pjongczangu zdobyła złoty medal olimpijski w snowboardowym slalomie gigancie równoległym i w supergigancie w narciarstwie alpejskim. W Chinach znów była bezapelacyjnie najlepszą snowboardzistką, ale w supergigancie uplasowała się "dopiero" na piątej pozycji. Później była też czwarta w kombinacji.

F jak Fayik Abdi - pierwszy w historii zimowych igrzysk olimpijskich sportowiec z Arabii Saudyjskiej. 24-letni alpejczyk zajął 44. miejsce w slalomie gigancie.

G jak Goggia, Sofia - utalentowana alpejka, która zdominowała rywalizację w zjeździe w trwającym sezonie Pucharu Świata. Krótko przed igrzyskami doznała jednak kontuzji kolana, ale zdążyła zaleczyć ją na czas i wystartowała w swojej koronnej konkurencji. Zdobyla jednak "tylko" srebrny medal.

H jak Haiti - miało w tym roku swojego pierwszego w historii reprezentanta na zimowych igrzyskach olimpijskich. 19-letni Richardson Viano, który jako dziecko przeprowadził się do Francji, startował w slalomie gigancie (nie ukończył pierwszego przejazdu) oraz slalomie (34. miejsce).

I jak Ireen Wuest - holenderska panczenistka, która zwyciężyła w Pekinie na 1500 m i zdobyła szósty złoty, a ogółem 12. medal olimpijski. Później dołożyła jeszcze brąz w rywalizacji drużynowej. Jest pierwszym sportowcem, który wywalczył złoto w pięciu różnych edycjach tej imprezy. W klasyfikacji multimedalistów zimowych igrzysk zajmuje czwarte miejsce.

J jak Johan Clarey - najstarszy w historii zdobywca medalu olimpijskiego w narciarstwie alpejskim. Urodzony 8 stycznia 1981 roku Francuz był drugi w zjeździe mężczyzn. "Mama zawsze mi mówiła, że późno się wszystkiego uczyłem, trzeba mi było ciągle wszystko powtarzać. Widocznie w mojej sportowej karierze jest tak samo" - skomentował.

K jak Kanada - sensacyjny brązowy medalista konkursu drużyn mieszanych w skokach narciarskich. Sportowcy z Kraju Klonowego Liścia skorzystali na dyskwalifikacjach rywali z Japonii, Austrii i Niemiec za kombinezony, które z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) kontrolowała Agnieszka Baczkowska.

L jak "laski mdleją" - tak sytuację w przebieralni po sprincie na 7,5 km opisała biathlonistka Monika Hojnisz-Staręga. Wyjaśniła, że z powodu wymagającej trasy, dużej wysokości i niskich temperatur jej rywalki traciły przytomność, płakały lub miały odmrożone palce u nóg i rąk. Odczuwalna temperatura w regionie Zhangjiakou była momentami niższa niż 30 stopni poniżej zera.

Ł jak łzy - Natalii Maliszewskiej i Kamila Stocha. Wywołały poruszenie wśród polskich kibiców. Reprezentantka kraju w short tracku nie mogła wystartować na swoim koronnym dystansie 500 m z powodu zawirowań z testami na COVID-19, a w ćwierćfinale na 1000 m przewróciła się i odpadła z dalszej rywalizacji. "Nie pamiętam, kiedy tyle razy płakałam" - mówiła. Także Stoch ocierał łzy, po tym jak na dużej skoczni zabrakło mu 4,1 pkt do brązowego medalu. "Serce mi pęka" - przyznał. Również biegaczka narciarska Monika Skinder płakała po odpadnięciu w eliminacjach sprintu.

M jak Martina Sablikova - czeska panczenistka, która zdobyła brąz na 5000 m i została najbardziej utytułowanym sportowcem tego kraju w igrzyskach olimpijskich. W dorobku ma siedem medali - trzy złote i po dwa srebrne i brązowe.

N jak Norwegia - reprezentanci tego kraju najczęściej stawali na podium i z dorobkiem 16 złotych, ośmiu srebrnych i 13 brązowych krążków zajęli pierwsze miejsce w tabeli medalowej.

O jak ojciec i syn - Austriak Johannes Strolz zdobył złoty medal igrzysk w Pekinie w alpejskiej kombinacji i powtórzył sukces ojca Huberta, który triumfował w olimpijskiej rywalizacji w tej konkurencji w 1988 roku. Johannes wywalczył także srebro w slalomie.

P jak panda - maskotka igrzysk w Chinach, nazwana Bing Dwen Dwen, stała się jednym z najbardziej pożądanych towarów. W głównym centrum medialnym (MMC) w Pekinie do oficjalnego sklepu olimpijskiego już od wczesnych godzin porannych po pluszaka ustawiały się długie kolejki chętnych, ale popyt znacznie przekraczał podaż i wielu wychodziło po kilku godinach czekania z pustymi rękami.

Q jak Qinghe - nazwa stacji kolejowej w Pekinie, z której można było podróżować szybkim pociągiem do innych stref olimpijskich. Pociąg rozpędzał się do prędkości 350 km na godzinę i do oddalonego ok. 200 km regionu Zhangjiakou docierał w mniej niż 50 minut.

R jak rodzeństwo - fińscy biegacze narciarscy Iivo i Kerttu Niskanenowie wywalczyli łącznie pięć medali igrzysk w Chinach. Iivo był najszybszy na 15 km mężczyzn, drugi w sprincie drużynowym i trzeci w biegu łączonym 15+15 km, Kerttu zdobyła srebro na 10 km i brąz na 30 km kobiet.

S jak Sarah Escobar - pierwsza w historii zawodniczka z Ekwadoru na zimowych igrzyskach olimpijskich. 20-letnia alpejka nie ukończyła swojego drugiego przejazdu w slalomie gigancie. Po pierwszym zajmowała 60. miejsce.

T jak trzy i osiem - tyle setnych sekundy zabrakło panczeniście Piotrowi Michalskiemu do brązowego medalu, odpowiednio, na 500 i 1000 m. W tych konkurencjach zajął piąte i czwarte miejsce.

U jak "underperformance" - takiego słowa użyła na antenie telewizji NBC słynna alpejka Mikaela Shiffrin, komentując swoje występy na igrzyskach w Chinach. Trudno przetłumaczyć je na język polski; w skrócie oznacza zaprezentowanie się poniżej możliwości. Amerykanka nie ukończyła rywalizacji w swoich koronnych konkurencjach: slalomie i slalomie gigancie, wypadła z trasy także w kombinacji, a ostatniego dnia zmagań w Yanqing była czwarta w zawodach drużynowych i nie wywalczyła ani jednego medalu. "It was an epic underperformance" (to był epicki "underperformance") - powiedziała 26-letnia narciarka.

V jak Vlhova, Petra - jedna z najlepszych slalomistek na świecie. Słowaczka zdobyła złoto w swojej koronnej konkurencji w Yanqing i została pierwszą w historii mistrzynią olimpijską z tego kraju. Później z powodu kontuzji nie mogła wystąpić w zjeździe i kombinacji.

W jak Walijewa, Kamiła - 15-letnia łyżwiarka figurowa reprezentująca Rosyjski Komitet Olimpijski, która miała pozytywny wynik testu antydopingowego, a mimo to została dopuszczona do startu w rywalizacji solistek. MKOl ogłosił jedynie, że jeśli zdobędzie medal, nie odbędzie się od razu ceremonia dekoracji. RKO zdobył złoto w rywalizacji drużynowej, a wśród singlistek Walijewa była czwarta. "Sprawa Walijewej to katastrofalna porażka systemu antydopingowego" - skomentował szef Amerykańskiej Agencji Antydopingowej Travis Tygart.

Y jak Yanqing - jedna z trzech stref olimpijskich, obok Pekinu i Zhangjiakou. Była gospodarzem rywalizacji w narciarstwie alpejskim i saneczkarstwie. Ciepło wypowiadali się o niej startujący tam polscy sportowcy, była też atrakcyjna ze względu na transport, ponieważ częściowo opierał się na narciarskich gondolach.

Z jak Zoi Sadowski-Synnott - zdobywczyni pierwszego w historii złotego medalu zimowych igrzysk dla Nowej Zelandii. Urodzona w Sydney 20-letnia zawodniczka, córka Nowozelandczyka i Amerykanki, wygrała snowboardową konkurencję slopestyle. Później zajęła drugie miejsce w big air, w którym cztery lata wcześniej w Pjongczangu była trzecia.

Ż jak Żyła, Piotr - skoczek narciarski, który nie ma wielu pozytywnych wspomnień z żadnych igrzysk olimpijskich, w których startował. W Chinach był 21. na normalnej i 18. na dużej skoczni oraz szósty w konkursie drużynowym. "Dramat. Igrzyska mnie rozbiły, więcej nie przyjadę. Widocznie nie są dla mnie" - skomentował.