Do wypadku doszło ok. 30 km na północ od Bogoty. Na zdjęciach opublikowanych przez lokalne media widać leżącego na szosie Bernala na tle autobusu i otoczonego przez kolegów z drużyny. Kolarz został odwieziony do szpitala. Jego krewni poinformowali, że ma uszkodzoną rzepkę, złamaną kość udową i że będzie musiał poddać się operacji.

Według władz, Bernal uderzył w autobus, gdy ten gwałtownie zahamował.

Zawodnikiem brytyjskiej ekipy Ineos Grenadiers jest Michał Kwiatkowski.