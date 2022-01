Nazwisko 32-letniego Teklińskiego znalazło się na opublikowanej na stronie internetowej POLADA liście sportowców ukaranych za doping.

W kwietniu ubiegłego roku ówczesny dyrektor sportowy PZKol Marek Leśniewski potwierdził w rozmowie z PAP, że Teklińskiemu grozi czteroletni zakaz startów za stosowanie niedozwolonych środków.

Byliśmy informowani przez POLADA o pozytywnym wyniku badań próbki A u Adriana Teklińskiego. Potem nie miałem wiedzy, czy zawodnik zażądał badania próbki B. No i dowiedziałem się z wypowiedzi pana Michała Rynkowskiego (dyrektora POLADA) w Sportowych Faktach, że Tekliński nie będzie się o to starać. Koszt takiego badania wynosi ok. 10 tys. złotych - mówił Leśniewski.

Tekliński zdobył złoty medal mistrzostw świata w wyścigu scratch na torze w Hongkongu w 2017 roku. W 2020 zapowiedział zakończenie kariery.