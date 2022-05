Trzecie miejsce, ze stratą 5 sekund do Yatesa, zajął inny kolarz holenderski Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), który awansował na trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej, za van der Poelem i Yatesem.

Krótka, prowadząca ulicami stolicy Węgier czasówka, była płaska, ale obfitowała w liczne zakręty i kończyła się kilometrowym, niezbyt stromym podjazdem.

Uczestników 105. edycji Giro d'Italia czeka jeszcze jeden etap na terenie Węgier. W niedzielę ścigać się będą na 201-kilometrowej trasie z Kaposvaru do Balatonfuered. Poniedziałek przeznaczony będzie na transfer do Włoch, a czwarty etap odbędzie się we wtorek na Sycylii.