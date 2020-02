W emocjonującym konkursie Jones Jr. został nieznacznie wyżej oceniony niż Aaron Gordon. Cztery finałowe próby koszykarza Miami Heat otrzymały 198 pkt na 200 możliwych, a Gordona - 197 pkt. Nie brak głosów, zarówno wśród dziennikarzy jak i innych koszykarzy, że to zawodnik Orlando Magic powinien otrzymać nagrodę. W podobnych okolicznościach konkurs wsadów przegrał także w 2016 roku.

Reklama

Powinienem mieć dwa tytuły na koncie. Kończę z konkursami wsadów - powiedział rozgoryczony Gordon.

Bardzo wyrównany, ale już bez kontrowersji, był także konkurs rzutów za trzy punkty. W finale Hield z Sacramento Kings zgromadził 27 pkt, a zwycięzca z 2018 roku Devin Booker (Phoenix Suns) - 26. W finale rzucał także Łotysz Davis Bertans z Washington Wizards - 22 pkt.

Adebayo (Miami Heat) natomiast w finale zmagań zręcznościowych pokonał środkowego Indiana Pacers Litwina Domantasa Sabonisa. Przygotowany tor przemierzali niemal równo. Ostatnim zadaniem stojącym przed zawodnikiem jest trafienie rzutu za trzy punkty. Adebayo na co dzień nie podejmuje prób z dystansu (w 54 meczach sezonu trafił jeden z 11 rzutów "za trzy"), ale w sobotę jego trzecia próba okazała się skuteczna.

69. Mecz Gwiazd NBA Wschód - Zachód odbędzie się z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.

2003 - Jason Kidd (New Jersey Nets) 2004 - Baron Davis (New Orleans Hornets) 2005 - Steve Nash (Suns) 2006 - Dwayne Wade (Heat) 2007 - Dwyane Wade (Heat) 2008 - Deron Williams (Jazz) 2009 - Derrick Rose (Bulls) 2010 - Steve Nash (Suns) 2011 - Stephen Curry (Warriors) 2012 - Tony Parker (San Antonio Spurs) 2013 - Damian Lillard (Portland Trail Blazers) 2014 - Damian Lillard (Portland Trail Blazers) i Trey Burke (Utah Jazz) 2015 - Patrick Beverley (Houston Rockets) 2016 - Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 2017 - Kristaps Porzingis (New York Knicks) 2019 - Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets) 2019 - Jayson Tatum (Boston Celtics) 2020 - Bam Adebayo (Miami Heat)