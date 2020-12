Rywalami biało-czerwonych w gr. A są mistrzowie świata Hiszpanie, Izrael - obydwie te drużyny mają już kwalifikacje do Eurobasketu 2022 - oraz Rumunia.

Reklama

W lutym Polskę czekają spotkania z Hiszpanią i Rumunią. Podczas ostatniej, listopadowej "bańki" w Walencji zespół trenera Mike'a Taylora pokonał Rumunię 91:61 i przegrał z Izraelem 72:78. Biało-czerwoni zajmują z bilansem 2-2 drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Izrael z kompletem zwycięstw.

Bardzo cieszymy się, że FIBA doceniła wspólne starania Polskiego Związku Koszykówki, miasta Gliwice oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i przyznała nam organizację ostatniego okienka kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy. To spore wyzwanie, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, ale Arena Gliwice to jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w Polsce, doskonały do rozgrywania meczów na najwyższym poziomie. Świetnie sprawdziła się już w przeszłości podczas meczu z Izraelem, który w hali oglądało aż 12 tysięcy kibiców. Mamy nadzieję, że sytuacja w naszym kraju w lutym pozwoli na to, aby fani ponownie mogli wspierać biało-czerwonych z trybun - powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz cytowany na stronie federacji.

W Arenie Gliwice Polska uległa Izraelowi w pierwszym meczu eliminacji ME (71:75).

Wyznaczono także gospodarzy turniejów w "bańce" w innych grupach: B - rosyjski Perm (Rosja, Estonia, Włochy, Północna Macedonia), C - Wilno (Litwa, Dania, Belgia, Czechy), D - Ankara (Turcja, Szwecja, Holandia, Chorwacja), E - Tbilisi (Gruzja, Serbia, Finlandia, Szwajcaria), F - Kijów (Ukraina, Słowenia, Austria, Węgry), G - Podgorica (Czarnogóra, Francja, Wielka Brytania, Niemcy), H - Ryga (Łotwa, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Bułgaria).

Eurobasket z powodu przełożonych o rok igrzysk w Tokio został przeniesiony z 2021 na 2022 rok. Ma się odbyć w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Kwalifikacje są rozgrywane w trzech okienkach: 17-25 lutego, 27-30 listopada 2020 oraz 18-23 lutego 2021. Do finałów mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwie czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami turnieju finałowego, którzy udział mają zagwarantowany.