Podczas mistrzostw Europy w Berlinie latem ubiegłego roku Haratyk po raz pierwszy był zadziwiony sposobem wręczania medali zawodnikom. Wówczas dekoracje odbywały się w centrum miasta, a mistrzowi Europy puszczono złą wersję polskiego hymnu. Po kilku miesiącach w Glasgow znów odbierał złoty medal w kontrowersyjnych okolicznościach.

Brytyjczycy - z powodu ograniczeń w małej hali Emirates Arena - postanowili dekorować zwycięzców w... korytarzu.

Ważne, że nie zapomnieli o medalach. Przedstawienie było dosyć kameralne. Nie było za dużo ludzi. Do końca nie wiedziałem, gdzie będzie ceremonia medalowa. Wyszedłem, patrzę: korytarz. Okazuje się, że to tutaj - powiedział Haratyk. Polski hymn puszczono tym razem w dobrej wersji, ale bardzo cicho. Medaliści nie mogli cieszyć się z odebrania krążków w hali, a ich ceremonii nie zobaczyli zgromadzeni w niej kibice .

Do tego Haratyk przyznał, że jego medal jest porysowany, a pudełko, w którym go otrzymał - uszkodzone. Był jednak w bardzo dobrym humorze, bo przecież w piątek wieczorem został po raz drugi mistrzem Europy.

Nie dociera to do mnie, bo o tym wcześniej nie myślałem. Bardziej cieszy mnie ten medal i to zwycięstwo, bo były różne przygody. Przełamałem się w pierwszym finałowym pchnięciu. W Berlinie było tak, że cały sezon był bardzo dobry i nie było na mnie mocnych - ocenił Haratyk.