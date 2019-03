Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) będzie miał za głównego rywala 18-letniego Jakoba Ingebrigtsena z Norwegii, który w sobotę wieczorem w świetnym stylu triumfował na 3000 m. Udzielając wywiadu najmłodszy w historii halowy mistrz kontynentu z rozbrajającą szczerością przyznał, że już od 16 minut powinien... spać.

Niech młody wilczek martwi się, jak ograć Lewandowskiego, a nie ja, jak go pokonać. Swoje w sporcie już zrobiłem. Inaczej już do tego podchodzę. To piękna przygoda, ale najważniejsza jest rodzina. Nie oznacza to jednak, że odpuszczę chociażby na milimetr. W Berlinie zabrakło mi dwóch metrów, żeby z nim wygrać. Może teraz nie zabraknie - mówił Lewandowski po eliminacj ach, wspominając pojedynek z ubiegłorocznych ME na stadionie.