Spodziewamy się po naszych reprezentantach dobrych wyników. Czy będzie zwycięstwo w klasyfikacji medalowej? O to może być trudno. To nieco inna kadra niż dwa czy cztery lata temu. Bardzo mocne będą głównie Holandia i Wielka Brytania. To z tymi krajami przyjdzie się nam bić o medale - powiedział PAP dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Reklama

Zarówno on, jak i wszyscy fani królowej sportu ostrzą sobie zęby na pojedynek tyczkarzy w Toruniu. W gronie zgłoszonych są obecny i były rekordzista świata - Szwed Armand Duplantis oraz Francuz Renaud Lavillenie.

Faworyci z Anglii, Holandii i Polski

Oczywiście fajnie dla zawodów byłoby, żeby wszyscy skakali w tych zawodach powyżej sześciu metrów. Po pierwsze, Piotrek Lisek też to jednak potrafi. Po drugie, on zawsze sprawdzał się w walce bezpośredniej na najważniejszych zawodach. Nie patrzyłbym na tegoroczny ranking, bo w moim przekonaniu rekordzista Polski jest jednym z głównych kandydatów do medali. A poziom tej konkurencji? Rzeczywiście świetny - ocenił Majewski.

Halowy mistrz Europy z Turynu z 2009 roku przestrzega jednak przed wyciąganiem pochopnych wniosków po starcie w HME w kontekście igrzysk.

Mamy zdolne pokolenie w biegach. Na poziomie europejskim to coraz silniejsza reprezentacja w tym względzie. To jednak nie przekłada się nam potem w ogóle na igrzyska. Poziom królowej sportu w Europie, a na świecie to dwie różne historie. Dlatego oglądając mistrzostwa Europy nie tyle patrzmy na miejsca, ile na rezultat. On nam powie coś o tym, w jakim miejscu są nasi kadrowicze w przededniu Tokio. Trzeba też pamiętać, że na stadionie dochodzą nam młot i dysk, czyli medalodajne dla Polaków konkurencje - wskazał Majewski.

Doping czy trening?

Zdaniem wiceprezesa PZLA wcale nie jest tak, że w dobie pandemii notuje się znaczny wzrost wpadek dopingowych.

Chcę wierzyć w to, że w wielu konkurencjach poziom podniósł się w z uwagi na możliwość treningu. W poprzednich latach kalendarz był przeładowany, zawodnicy gonili za tytułami i pieniędzmi. Teraz wielu potrenowało i szczególnie w biegach średnich widać tego efekt. Pewnie, że jakieś wyniki mogą budzić zdziwienie, ale póki się kogoś nie złapie za rękę, a kontroli jest bardzo dużo, to nie można go wytykać palcami - powiedział Majewski

Wśród nowych gwiazd lekkiej atletyki wymienił Femke Bol, która w Toruniu będzie główną faworytką biegu na 400 m.

Dopiero na stadionie moim zdaniem zobaczymy w tym roku, jak wielki to talent - dodał były kulomiot.

W jego konkurencji tytułu mistrzowskiego z Glasgow będzie bronił Haratyk.

Moim zdaniem jest w bardzo dobrej dyspozycji i powinien znów sięgnąć po złoto. Głównym rywalem będzie Czech Tomasz Stanek. Chciałbym, aby przebudził się Konrad Bukowiecki, ale patrzmy raczej w kierunku tych, którzy już daleko pchali w tym roku - analizował układ sił w pchnięciu kulą Majewski.

Także Swoboda w biegu na 60 m w ocenie wiceprezesa PZLA jest jedną z głównych kandydatek do obrony tytułu z Glasgow.

HME w Toruniu rozpoczynają się w czwartek po południu, a zakończą w niedzielę.