World Athletics uruchomiło w kwietniu wraz z członkami Stowarzyszenia Diamentowej Ligi oraz Międzynarodową Fundację Lekkoatletyczną specjalny Fundusz Ukraina.

Do tej pory ze środków funduszu skorzystało 53 sportowców, 25 trenerów i działaczy oraz 18 członków rodzin sportowców, w tym dzieci - poinformował portal insidethegames.biz.

Dzięki wsparciu lekkoatleci seniorzy mogli przygotowywać się do czempionatu globu, który rozpocznie się w stanie Oregon 15 lipca, zaś juniorzy do sierpniowych MŚ U-20 w Kolumbii. Pierwsza grupa lekkoatletów z Ukrainy wraz z trenerami właśnie wyruszyła w podróż do USA na mistrzostwa seniorów.

Długa droga Mahuczich przez ogarnięty wojną kraj

Beneficjentkami funduszu są m.in. skoczkinie wzwyż Jarosława Mahuczich, która w marcu zdobyła złoty medal halowych MŚ w Belgradzie oraz Kateryna Tabasznyk.

Mahuczich była jedną z sześciu reprezentantek Ukrainy, które wystartowały w Belgradzie. Brązowa medalistka igrzysk w Tokio, by dotrzeć do Serbii musiała pokonać 2000 km przez ogarniętą wojną ojczyznę. Po zdobyciu mistrzostwa globu sukcesu pogratulował Ukraince w specjalnym liście pisanym ręcznie prezydent WA Sebastian Coe.

Fundusz WA jest uzupełnieniem Funduszu Solidarności utworzonego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. MKOl przeznaczył już około 2,5 mln dol. na rzecz Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego.