Kolejne starty mistrza olimpijskiego i mistrza świata z Eugene to memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie (6 sierpnia), który posiada rangę Diamentowej Ligi i dwa dni później memoriał Istvana Gyulaia w węgierskim Szekesfehervar.

Kiedy decyduję się już na start, to zawsze celem jest wygrana i najlepszy możliwy wynik. Dlatego w tych mityngach dam z siebie 110 procent - powiedział Duplantis w wywiadzie dla szwedzkiej agencji TT.

Jego matka i trenerka Helena Duplantis powiedziała, że w obecnej chwili Armand odpoczywa psychicznie po złotym medalu i rekordzie świata podczas MŚ w Eugene, co było takim napięciem mentalnym, że teraz potrzeba mu spokoju i relaksu oraz... następnego startu.

Tyczkarz traktuje mityng w Polsce na tyle poważnie, że zrezygnował ze startu w mistrzostwach Szwecji w dniach 5-7 sierpnia w Norrkoeping.

Zawody w Polsce są dla Armanda priorytetem i organizatorzy mistrzostw w Norrkopeing ustalali program nie wiedząc jeszcze, że impreza w Chorzowie uzyska rangę mityngu Diamentowej Ligi - powiedział agent tyczkarza Daniel Wessfeldt na antenie telewizji SVT.

Dużo słyszałem o tym stadionie i panującej tam wspanialej atmosferze i widziałem też ten obiekt w telewizji, która transmitowała w marcu piłkarski baraż mistrzostw świata, przegrany przez Szwecję 0:2. Chcę tam być - powiedział tyczkarz.

Po tych dwóch mityngach wrócę do Sztokholmu, gdzie będę już spokojnie przygotowywał się do startu w ME - dodał.

Urodzony w USA Duplantis posiada z racji pochodzenia matki podwójne obywatelstwo i od 2015 roku reprezentuje Szwecję.

Poza złotym medalem olimpijskim w Tokio (2021) triumfował w tegorocznych halowych MŚ w Belgradzie, halowych mistrzostwach Europy w Toruniu (2021) i ME w Berlinie (2018). Jest złotym medalistą tegorocznym MŚ w Eugene, gdzie ustanowił rekord świata wynikiem 6,21 m.

