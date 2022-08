Oszczep Chopry dołączył do sprzętu ofiarowanego placówce przez Bindrę, mistrza z Pekinu w strzelectwie. Kolekcja muzeum ma zabezpieczać dziedzictwo olimpijskie i inspirować przyszłe pokolenia.

Przekazując oszczep, Chopra powiedział, cytowany na stronie MKOl: Jestem wdzięczny. To przywilej dołączyć do wspaniałej galerii Muzeum Olimpijskiego. To tu prezentowane są najbardziej kultowe momenty z historii olimpijskiej. Dla każdego sportowca to wielki zaszczyt móc inspirować innych.

Chopra to pierwszy lekkoatletyczny mistrz olimpijski z Indii. W debiucie na igrzyskach w Tokio 23-latek rzucił 87,58 m w drugiej próbie, zdobywając złoty medal.

Chopra jest drugim w historii Hindusem, który zdobył indywidualnie złoty medal olimpijski. Kilkanaście lat wcześniej w Pekinie dokonał tego Bindra w konkurencji karabinka pneumatycznego na 10 metrów. Wcześniej Indie tytuły mistrza olimpijskie, osiem razy, zdobywały jedynie w hokeju na trawie.

Po wycofaniu się z ostatnich Igrzysk Wspólnoty Narodów z powodu kontuzji pachwiny, Chopra w piątek powrócił do rywalizacji. Wygrał w Lozannie, jako pierwszy w historii Hindus, zawody Diamentowej Ligi. Już w pierwszej próbie posłał oszczep na odległość 89,08 m, czym zapewnił sobie wygraną. Dzięki temu zapewnił sobie miejsce w finale Diamentowej Ligi, który odbędzie się w Zurychu w dniach 7-8 września.

Rekord kraju należący do Chopry wynosi 89,94 m. Tak, wiem, wszyscy pytają mnie o rzut na 90 metrów. Stanie się to, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Nie odczuwam żadnej presji - przyznał Hindus.