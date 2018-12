32-letni Schurter to także mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, który z mistrzostwa świata cieszył się w tym roku czwarty raz z rzędu i siódmy w historii (wcześniej w latach 2009, 2012, 2013). W finale plebiscytu był dziesięciokrotnie, ale wygrał po raz pierwszy.

Najtrudniejsze zwycięstwa są najpiękniejsze i smakują najlepiej. To dla mnie wielki zaszczyt. Rogera Federera znają wszyscy. Pokonać go w takim głosowaniu to wielki honor dla mnie - powiedział Schurter.