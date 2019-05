Czterokrotny mistrz olimpijski w lutym tego roku podjął decyzję o starcie w Runmageddonie Kaukaz. Zaintrygowany nową formułą ekstremalnego biegu poza granicami Polski zdecydował się podjąć wyzwanie i pokonać 120 kilometrów po malowniczych górach Gruzji. W kwietniu, tuż po wyleczeniu kontuzji barku rozpoczął treningi pod okiem trenera Runmageddonu, a w weekend 25-26 maja pobiegnie po raz pierwszy w polskiej edycji ekstremalnego biegu z przeszkodami. Start w Runmageddonie Ptak Warsaw Expo będzie okazją do poznania smaku ekstremalnego wyzwania oraz do zmierzenia się z runmageddonowymi przeszkodami. Olimpijczyk stanie przed zadaniem pokonania między innymi konstrukcji: Multirig, Oponeo, Równoważnia, czy też Fireman oraz przeszkód przygodowych typu Lodowa, Doły do przeskakiwania czy Dywan z Opon.

Ekstremalny bieg z przeszkodami w górach Gruzji wystartuje w dniach 21-27.09.2019r.

Robert Korzeniowski był ostatnio gościem specjalnym benefisu Agnieszki Radwańskiej. W ten weekend sportowcy spotkają się ponownie.

Stanie się tak podczas Go Active Show, które w ten weekend będzie miał miejsce w Ptak Warsaw Expo. Wśród największych atrakcji wymienia się możliwość wzięcia udziału we wspólnych treningach z wybitnymi polskimi sportowcami. Będzie można potrenować, a nawet uczestniczyć w wymianie piłek z Agnieszką Radwańską. Polscy medaliści Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich - skoczkowie Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Stefan Hula zaproszą publiczność do wspólnego pokazowego treningu. Podobne treningi poprowadzą Joanna Jędrzejczyk, Ewa Chodakowska oraz Qczaj.