W tegorocznym Tour de France kobiet, zaliczany do punktacji World Tour, zawodniczki ścigały się po trasie jazdy indywidualnej na czas - piątkowego 13. etapu "Wielkiej Pętli" mężczyzn.

Vos o trzy sekundy wyprzedziła na finiszu Kanadyjkę Leah Kirchmann (Sunweb) i Dunkę Cecille Uttrup Ludwig (Bigla Pro Cycling).

Była to szósta edycja La Course by le Tour de France. Pierwsze trzy zorganizowano na Polach Elizejskich w Paryżu, kilka godzin przed zakończeniem wyścigu mężczyzn. Kolejna składała się z dwóch etapów. Najpierw zawodniczki wspinały się na przełęcz Izoard w Alpach, a dwa dni później 20 najlepszych startowało w Marsylii w wyścigu pościgowym z zachowaniem różnic czasowych z pierwszego odcinka. Przed rokiem ścigały się częściowo po trasie rozgrywanego tego samego dnia 10. etapu męskiego TdF.

Niewiadoma dwa lata temu była ósma w łącznej klasyfikacji, a przed rokiem szósta na mecie w Le Grand-Bornand.

Wyniki La Course by le Tour de France (Pau - Pau, 121 km):

1. Marianne Vos (Holandia/CCC-Liv) 3:15.20

2. Leah Kirchmann (Kanada/Sunweb) strata 3 s

3. Cecile Uttrup Ludwig (Kanada/Cervelo-Bigla) ten sam czas

... 13. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM) 10

33. Małgorzata Jasińska (Polska/Movistar) strata 43 s

Anna Plichta (Polska/Trek-Segafredo) nie ukończyła wyścigu