Po etapach pirenejskich walczący o końcowy triumf kolarze mieli chwilę wytchnienia, choć we wtorek mocno we znaki dał im się prawie 40-stopniowy upał. Na trasie znajdowała się tylko jedna górska premia i to czwartej kategorii. Zaraz po starcie utworzyła się pięcioosobowa ucieczka, w której znalazł się Łukasz Wiśniowski (CCC).

Peleton jednak cały czas kontrolował przewagę śmiałków, a dogonił ich, gdy do mety pozostawały dwa kilometry. Tuż za Ewanem, który najszybszy był także na 11. etapie, finiszowali Włoch Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) i Holender Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

W "generalce" nie zaszły większe zmiany. Alaphilippe nad zajmującym drugie miejsce i najlepszym przed rokiem Brytyjczykiem Geraintem Thomasem (Ineos) ma 1.35 przewagi.

Na środę zaplanowano 200-kilometrowy, pagórkowaty odciek z Pont du Gard do Gap. Losy wyścigu rozstrzygną się w Alpach, po których kolarze będą jeździli od czwartku do soboty. Zakończenie rywalizacji w niedzielę w Paryżu.

Wyniki 16. etapu, Nimes - Nimes (177 km):

1. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal) 3:57.08

2. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step)

3. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo-Visma)

4. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

5. Niccolo Bonifazio (Włochy/Total Direct Energie)

6. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

7. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

8. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

9. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates)

10. Andrea Pasqualon (Włochy/Wanty-Gobert) wszyscy ten sam czas

... 108. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2.00

137. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 3.49

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 64:57.30

2. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 1.35

3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.47

4. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 1.50

5. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 2.02

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 2.14

7. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 4.54

8. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 5.00

9. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 5.33

10. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 6.30

... 66. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 1:34.29

132. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2:37.15