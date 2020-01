Igrzyska wrócą do stolicy Japonii po 56 latach. Zostaną rozegrane od 24 lipca do 9 sierpnia.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020

Około 10,5 tys. sportowców rywalizować będzie o 339 kompletów medali w 45 dyscyplinach. Zmagania toczyć się będą na 42 arenach w Tokio, Sapporo, gdzie z uwagi na prawdopodobne upały przeniesiono zmagania w maratonie i chodzie sportowym, ale też m.in. Rifu, Jokohamie, Saitamie i Fukushimie, gdzie odbędą się spotkania piłkarskie czy baseballowe.

W porównaniu z igrzyskami w Rio de Janeiro cztery lata temu w programie znalazło się sześć nowych dyscyplin - po 12 latach wracają baseball i jego odmiana dla kobiet, czyli softball, a zadebiutują karate, skateboarding, surfing, wspinaczka sportowa oraz koszykówka 3x3.

Według szacunków PKOl i ministerstwa sportu do Japonii uda się ok. 250-osobowa polska ekipa. Wiele w tym względzie zależy od tego, czy awans wywalczą przedstawiciele gier zespołowych, a szanse wciąż mają siatkarki i koszykarze. Na razie biało-czerwoni mają wywalczonych ponad 70 kwalifikacji dla kraju bądź imiennych.

Ostatnie odliczanie rozpocznie się 12 marca, kiedy w Olimpii, starożytnej kolebce igrzysk, wzniecony zostanie ogień olimpijski, który w Japonii zamelduje się dwa tygodnie później.

Centrum sportowego świata Tokio będzie ponownie na przełomie sierpnia i września (25.08-6.09), kiedy odbędą się tam igrzyska paraolimpijskie.

Wielkim zainteresowaniem polskich kibiców cieszyć się będą także piłkarskie mistrzostwa Europy. Rozegrane zostaną w dniach 12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach kontynentu. Po raz drugi wystąpią w tym turnieju 24 drużyny, a do wyłonienia triumfatora koniecznych będzie 51 meczów.

Euro 2020:

Po raz czwarty zagra w ME reprezentacja Polski. Biało-czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają 15 czerwca w Dublinie z rywalem, którego wyłonią marcowe baraże między Irlandią, Irlandią Północną, Słowacją oraz Bośnią i Hercegowiną. Pięć dni później drużyna trenera Jerzego Brzęczka w Bilbao zmierzy się z Hiszpanią, a następnie 24 czerwca ponownie w Dublinie czeka ją potyczka ze Szwecją.

Wcześniej zespół narodowy rozegra w kraju cztery mecze towarzyskie - w marcu z Finlandią i Ukrainą, a na początku czerwca z Rosją i Islandią.

Kwalifikacje olimpijskie siatkarek, Liga Narodów i IO

Na kilka "szczytów formy" muszą przygotować się sympatycy siatkówki, których w Polsce nie brakuje. Pierwsze dni nowego roku to olimpijskie turnieje kwalifikacyjne, w tym kobiecy w holenderskim Apeldoorn z udziałem biało-czerwonych. To ostatnia szansa na wywalczenie paszportów do Tokio dla ekipy prowadzonej przez Jacka Nawrockiego.

Z kolei w maju i czerwcu w Polsce gościć będą dwa turnieje fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarzy, a w lipcu tradycyjny Memoriał Wagnera będzie jednym z ostatnich sprawdzianów formy drużyny trenera Vitala Heynena, która pojedzie do Tokio w roli jednego z faworytów.

Koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna w 2020 roku

O olimpijskie przepustki powalczą też koszykarze, i to w obu odmianach tej dyscypliny.

Zespół trenera Mike'a Taylora, który w 2019 roku zajął ósme miejsce w mundialu w Chinach, czeka bardzo trudne zadanie, gdyż pod koniec czerwca w Kownie musi się uporać m.in. z gospodarzami i mistrzem Europy Słowenią. Dwie szanse na wyjazd do Tokio będą mieć specjaliści od koszykówki 3x3 - najpierw w marcu w Indiach, a później ewentualnie w kwietniu w Budapeszcie.

Szansy startu w igrzyskach nie mają już przedstawiciele piłki ręcznej. Kobiecą kadrę czekają w tym roku boje w eliminacjach ME, które w grudniu rozegrane zostaną w Danii i Norwegii. Natomiast męska o prymat na Starym Kontynencie rywalizować będzie między 9 a 26 stycznia. Turniej organizują Austria, Szwecja i Norwegia. Polacy w pierwszej rundzie grać będą w Goeteborgu, a ich rywalami będą współgospodarze imprezy, Słoweńcy, a także Szwajcarzy.

Lekkoatleci i fani "królowej sportu", oprócz terminów rywalizacji o olimpijskie medale, na czerwono muszą zaznaczyć w kalendarzu daty 13-15 marca, kiedy w chińskim Nankinie odbędą się halowe mistrzostwa świata. Europejski czempionat na otwartym stadionie tym razem eksperymentalnie zaplanowano już po igrzyskach - w dniach 25-30 sierpnia zawody gościć będzie Paryż.

Polska w 2020 roku zorganizuje dwie duże imprezy - na początku czerwca (5-7.06) w Poznaniu o medale mistrzostw Europy powalczą wioślarze, a we wrześniu (15-20.09) w Warszawie tenisiści stołowi. Wcześniej - 27 maja - Gdańsk gościć będzie finał piłkarskiej Ligi Europy.

Tenis w 2020:

Sporo emocji towarzyszyć będzie występom tenisistów. Pierwszym kulminacyjnym punktem sezonu z udziałem Igi Świątek, Magdy Linette czy Huberta Hurkacza będzie Australian Open (20 stycznia - 2 lutego) w Melbourne. Pozostałe lewy Wielkiego Szlema to turnieje na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu (24 maja - 7 czerwca), londyńskiej trawie w Wimbledonie (29 czerwca - 12 lipca) i US Open w Nowym Jorku (31 sierpnia - 13 września).

A już w sobotę biało-czerwoni rozpoczną w Sydney udział w pierwszej edycji ATP Cup, drużynowych zmaganiach tenisistów z 15 mln USD w puli nagród. W fazie grupowej spotkają się z Chorwatami, Argentyńczykami i Austriakami.

Najważniejszą imprezą sezonu dla pływaków będą mistrzostwa Europy w Budapeszcie (11-17 maja). W mistrzostwach świata na krótkim basenie rywalizacja odbędzie się na początku grudnia w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Także sztangistów czekają dwa ważne sprawdziany. W kwietniu w Moskwie walczyć będą o medale mistrzostw Starego Kontynentu, a jesienią odbędą się mistrzostwa globu, ale ich miejsce nie zostało jeszcze ustalone.

Najlepszych hokeistów czeka rywalizacja w mistrzostwach świata, które w Zurychu i Lozannie rozegrane zostaną od 8 do 24 maja. Dla polskiej reprezentacji najważniejszy będzie jednak turniej dywizji 1B, który zaplanowano na 27 kwietnia - 3 maja w Katowicach.

Kolarstwo i żużel w 2020 roku

Miejscem zmagań najlepszych kolarzy świata będzie w tym roku szwajcarskie Martigny (20-27 września). Wielu zawodników z czołówki formę przed MŚ, ale i igrzyskami olimpijskimi, szlifować będzie m.in. podczas Tour de Pologne (5-11 lipca). Termin wyścigu dookoła Polski pokrywać się będzie tym razem z Tour de France (26 czerwca - 19 lipca).

Aż trzykrotnie zawitają do Polski uczestnicy żużlowej Grand Prix. Zmagania o mistrzostwo świata rozpoczną się 16 maja na PGE Narodowym w Warszawie, 1 sierpnia turniej będzie gościć Wrocław, a ostatnie zawody zaplanowano 3 października w Toruniu.

Już piątego dnia roku na trasy i bezdroża Arabii Saudyjskiej, która po raz pierwszy gościć będzie imprezę, wyruszą uczestnicy Rajdu Dakar, w tym 17 Polaków, z Jakubem Przygońskim i Rafałem Sonikiem na czele.

Początek nowego roku to także tradycyjne zawody narciarskie - Turniej Czterech Skoczni i Tour de Ski. Fani Kamila Stocha i jego kolegów dwukrotnie będą mieli okazję podziwiać ich w konkursach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (25-26 stycznia). Kulminacyjny punkt sezonu będzie jednocześnie jego finałem - w dniach 19-22 marca w słoweńskiej Planicy odbędą się mistrzostwa globu w lotach.

Od dwóch lat zimą o najwyższe laury walczy też Natalia Maliszewska. Specjalistka od jazdy po łyżwiarskim krótkim torze w styczniu (24-26.01) wystąpi w ME w Budapeszcie, a o medale MŚ rywalizować będzie w marcu (13-15.03) w Seulu. Z kolei MŚ w biathlonie zaplanowano na 13-23 lutego, a ich gospodarzem będzie włoska Anterselva.

Najważniejsze sportowe imprezy 2020 roku [KALENDARZ]:

Rajd Dakar: 5-17 stycznia

Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: 7-12 stycznia

ME w piłce ręcznej mężczyzn: 9-26 stycznia

MŚ w biathlonie w Anterselvie: 13-23 lutego

Lekkoatletyczne HMŚ w Nankinie: 13-15 marca

MŚ w short tracku: 13-15 marca

MŚ w lotach narciarskich w Planicy: 19-22 marca

Euro 2020: 12 czerwca - 12 lipca

Kwalifikacje olimpijskie koszykarzy: 23-28 czerwca

Tour de Pologne: 5-11 lipca

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020: 24 lipca - 9 sierpnia

Lekkoatletyczne ME w Paryżu: 25-30 sierpnia

Igrzyska paraolimpijskie Tokio 2020: 25 sierpnia - 6 września

ME w piłce ręcznej kobiet: 4-20 grudnia