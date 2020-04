Mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego z 2014 roku oraz drużynowy mistrz świata w jeździe na czas w barwach Etixx-Quick Step z 2013 poinformował na swoim profilu na Twitterze, że chciałby pomóc służbom medycznym w Toruniu i okolicach.

Nie mam słów, którymi dałoby się podziękować służbom medycznym za ich pracę. Trudu sytuacji nic nie oddaje lepiej niż łamiący się głos prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w rozmowie z Onet Rano - napisał popularny "Kwiato".

Dodał, że on także kocha to miasto i chciałby pomóc.

Mam do udostępniania kilka apartamentów w ścisłym centrum Torunia. Być może część lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników boi się wracać do swoich mieszkań w obawie o zdrowie najbliższych. A może trzeba ściągnąć do miasta nowe służby medyczne... Moje drzwi są dla nich otwarte. W tej chwili robimy ostatnie, błyskawiczne zakupy, by apartamenty były gotowe na początek przyszłego tygodnia - zadeklarował Kwiatkowski.

Kolarz poprosił o kontakt z nim władz miasta, szpitali, przedstawicieli Sanepidu bądź Okręgowej Izby Lekarskiej.