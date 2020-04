Uczestnicy mają sami zaliczyć 18-dołkową rundę, a dalej rywalizacja przeniesie się do internetu. Udział w zmaganiach zapowiedział mistrz olimpijski w rzucie młotem Szymon Ziółkowski.

Każda idea promująca sport jest dobra, szczególnie gdy siedzimy w domach i niczym krowy w obórce czekamy na wyjście na trawę. Rygory wobec uprawiania golfa wydają się dziwne, bo to bezkontaktowy sport, do tego uprawiany na świeżym powietrzu, ale dopóki nie można organizować normalnych turniejów, to zagramy chociaż w taki nowatorski sposób - powiedział były lekkoatleta, pasjonat "zielonej gry".

Pola golfowe znalazły się w pierwszej grupie obiektów sportowych, jakie rząd zdecydował się "odmrozić" w czasie epidemii i będą mogły wznowić działalność od 4 maja. Ze względu jednak na obowiązujące rygory co do liczby osób, nie ma mowy o organizacji typowych zawodów.

Zasadą uczestnictwa w "The First Tournament" jest zakup vouchera na grę na wybranym przez siebie polu, odebranie pakietu startowego, a dalej rozegranie 18-dołkowej rundy w ciągu dwóch tygodni od otwarcia danego obiektu. Przekazane do organizatora wyniki zostaną uwzględnione w klasyfikacji lokalnej i ogólnokrajowej.

Ten sezon będzie wyglądał zupełnie inaczej niż każdy do tej pory. Przygotowaliśmy zatem rozwiązanie inne niż wszystkie, które znaliśmy. Szanując obostrzenia, chcemy podtrzymać optymizm i ducha rywalizacji, stąd idea rozgrywek - powiedziała dyrektor imprezy Anna Maliszewska.

Jak dodała, rywalizacja opierać się będzie przede wszystkim na zasadach fair play i uczciwości uczestników, ma też charakter towarzyski.

Turniej rozumiany jest w tym projekcie jako klasyfikacja prowadzona w stosunku do indywidualnych wyników zawodników, uzyskanych we wskazanym formacie, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na czas pandemii. Ponad 20 graczy, stęsknionych za rywalizacją, zgłosiło już chęć udziału, a przewidujemy, że po otwarciu pól będą ich setki - przekazała Maliszewska.

G24 Group to organizator wielu popularnych wśród amatorów golfa cykli, na czele z Polish Masters, Golf Business League i Dr Irena Eris Ladies Golf Cup. W pierwotnie planowanym terminie nie odbędą się żadne z zaplanowanych wcześniej serii.

Z powodu epidemii także zarząd Polskiego Związku Golfa podjął decyzję o przełożeniu na późniejszy termin wszystkich turniejów PZG planowanych do końca maja.