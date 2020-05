„Była to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Owszem, biłem się z myślami, czy dobrze robię, ale potem uświadomiłem sobie, że pod koniec tego roku nie byłoby łatwiej, więc po co to odwlekać” – powiedział 35-letni Taciak w wywiadzie zamieszczonym na stronie jego ostatniej ekipy Voster ATS.

Był górskim mistrzem kraju w 2017 roku. Wygrał wyścigi etapowe Dookoła Mazowsza (2012), Grody Piastowskie (2014), Małopolski Wyścig Górski (2016), Bałtyk-Karkonosze Tour (2016) i Szlakiem Walk Majora „Hubala” (2018), a także etap wyścigu Tour of Qinghai Lake w Chinach (2011).

Startował w barwach grupy Mróz, a przez osiem sezonów (2011-18) ścigał się w ekipie CCC Polkowice, gdy ta występowała na zapleczu elity.